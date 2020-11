Vallanvaihto Trumpista Bideniin on jo käynnissä kulisseissa – tuleva presidentti valmistelee muun muassa koronatoimia

Vaikka Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei ole vielä tunnustanut tappiotaan viime viikon presidentinvaaleissa, on vallanvaihto täydessä käynnissä kulisseissa. Pyörät pyörivät jo, eikä Trump voi estää vallan siirtymistä Joe Bidenin käsiin 20. tammikuuta.

Vallanvaihto on iso prosessi, kun maailman vaikutusvaltaisimman valtion hallinto siirtyy henkilöltä ja puolueelta toiselle. Kaksi ja puoli kuukautta on siihen lyhyt aika, ja siksi Bidenin tiimi onkin pohjustanut vallanvaihtoa jo kesästä asti.

CNN:n mukaan vaalipäivään mennessä vallanvaihtoa valmistelevassa ryhmässä työskenteli jo noin 150 ihmistä. Lähiviikkoina tämä määrä todennäköisesti tuplaantuu.

Vallanvaihtotiimi on jaettu ryhmiin, joista kukin tekee yhteistyötä liittovaltion eri virastojen kanssa ja valmistautuu uuteen presidenttikauteen.

Vaikka Trumpin presidenttikautta on jäljellä vielä kymmenisen viikkoa, alkaa Biden jo saada siirtymäaikana presidentille kuuluvaa kohtelua joissain asioissa. Biden saa tulevana presidenttinä esimerkiksi briiffauksia tiedusteluelimiltä.

– Presidentiksi valittu saa haltuunsa Yhdysvaltoja koskevaa salaista tietoa ja materiaalia, ja myös hänen vartiointinsa alkaa toden teolla. On hänellä jo ehdokkaana ollessaan ollut liittovaltion turvaa, mutta nyt sitä alkaa olla paljon enemmän. Eli valta vähitellen rupeaa siirtymään Bidenin käsiin, kertoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Trump voi lähinnä vaikeuttaa prosessia

Normaaleina aikoinakin siirtymäaikana on paljon tehtävää, mutta tavallisesti istuva presidentti on kutsunut vaalivoittajan Valkoiseen taloon pian vaalien jälkeen ja luvannut sujuvoittaa vallanvaihtoa kaikin mahdollisin tavoin. Tällä kertaa vastaavaa tuskin on luvassa.

Trumpin niskoittelu ei kuitenkaan muuta isoa kuvaa.

– Hän voi vaikeuttaa ja hidastaa sitä jossakin määrin, mutta sille kukaan ei mahda mitään, että 20. päivä valta vaihtuu, Aaltola sanoo.

Laki ei edes edellytä hävinnyttä ehdokasta tunnustamaan tappiotaan tai tarjoamaan apuaan vallanvaihdossa. Se on vain kuulunut tapoihin.

Vaikka Trumpin kampanja on laittanut vireille vaaleihin liittyviä oikeusjuttuja, niiden ei uskota vaikuttavan lopputulokseen. Osavaltiot vahvistavat lähiviikkoina vaalien lopulliset tulokset, ja virallisen sinetin Bidenin valinta presidentiksi saa 14. joulukuuta, jolloin valitsijat kokoontuvat antamaan äänensä.

Aaltola uskoo, että Trump ei lopulta halua tärvellä perintöään presidenttinä tekemällä vallanvaihdosta sotkuista.

– Luulen, että tämä menee loppujen lopuksi säyseämmin kuin me kuvittelimmekaan, kunhan nämä oikeusjutut on saatu pois päiväjärjestyksestä, Aaltola uskoo.

Jää vielä nähtäväksi, aikooko Trump osallistua Bidenin virkaanastujaisiin Washingtonissa.

Ministeripeli on jo alkanut

Yksi Bidenin keskeisimmistä tehtävistä siirtymäaikana on valita tulevan hallinnon jäsenet, eli ministerit ja muut keskeiset ihmiset. Ministerispekulaatiot ovat jo alkaneet, mutta vie jonkin aikaa ennen kuin Biden voi julkistaa ministerivalintojaan.

– Pitää aika tarkasti käydä läpi henkilöiden taustat, ja usein FBI tekee turvallisuusselvityksiä näistä. Mutta selvästi huomaa, että niitä nimiä rupeaa olemaan julkisuudessa, Aaltola kertoo.

Kulisseissa käydäänkin tällä hetkellä vääntöä ministeripaikoista. Bidenin hallintoon haetaan todennäköisesti tasapainoa demokraattipuolueen eri haarojen välille, jotta puolue pysyisi mahdollisimman yhtenäisenä.

Ministeripeli on yksi osoitus siitä, kuinka valokeila alkaa olla yhä enemmän Bidenin yllä, kun hän tekee tuleviin vuosiin vaikuttavia päätöksiä. Trump sen sijaan muuttuu niin sanotuksi rammaksi ankaksi, jonka vaikutusvalta vähenee virkakauden viimeisten viikkojen aikana.

Joutuuko Biden turvautumaan Trumpin kikkoihin?

Ministerinimityksiin vaikuttaa sekin, kumman puolueen hallussa senaatti tammikuussa on. Presidentin ministerinimitykset pitää nimittäin hyväksyttää senaatilla, ja jos senaatti pysyy republikaanienemmistöisenä, sillä on mahdollisuus torpata Bidenin nimitykset.

Valta senaatissa ratkeaa 5. tammikuuta, jolloin Georgiassa käydään kahdet täytevaalit. Demokraattien olisi voitettava ne molemmat saadakseen senaatin haltuunsa.

Aaltolan mukaan Trump on kiertänyt kongressin valtaa nimeämällä monet ministerit vain virkaa toimittaviksi ministereiksi, jolloin senaatin siunausta ei ole tarvittu. Bidenkin voisi mahdollisesti käyttää samanlaisia kikkoja saadakseen ministerinpestit täytettyä.

Vielä on kuitenkin epäselvää, millainen dynamiikka tulevan presidentin ja mahdollisesti republikaanienemmistöisen senaatin välille muodostuu. Biden on maltillinen keskitien kulkija, joten teoriassa hänellä voisi olla edellytyksiä yhteistyöhön myös republikaanien kanssa.

Pikainen paluu ilmastosopimukseen suunnitteilla

Vallanvaihtotiimi tekee tulevien viikkojen aikana myös erilaisia politiikkalinjauksia, jotta Biden pystyy presidentiksi noustuaan toteuttamaan mahdollisimman nopeasti suunnitelmiaan. Ensimmäisille presidenttipäiville valmistellaan helposti toteutettavia päätöksiä, joilla haetaan symbolista etäisyyttä väistyvään presidenttiin.

– Yksi niistä on Pariisin ilmastosopimukseen liittyminen, Aaltola arvioi.

Sen sijaan suuria, lainsäädännön kautta tehtäviä uudistuksia on turha odottaa Bidenin presidenttikauden alkutaipaleelta. Vaikka demokraatit saisivat senaatin täpärästi haltuunsa, asioiden saaminen kongressin läpi on hidasta.

Bidenin vallanvaihtotiimin verkkosivuilla on nimetty neljä aihealuetta, jotka ovat tulevan presidentin tärkeysjärjestyksessä ensi sijoilla: koronaviruspandemia, talouden toipuminen, rodullinen tasa-arvo ja ilmastonmuutos.

Näiden neljän asian hoitamiseen valmistellaan jo konkreettisia toimenpiteitä. Biden esimerkiksi nimitti jo maanantaina 12-henkisen työryhmän koronavirustoimien suunnitteluun. Bidenin mukaan koronaryhmän jäsenet toimivat siirtymäaikana neuvonantajina ja auttavat luomaan suunnitelman, jota aletaan noudattaa presidenttikauden alussa.

Koronavirus on erittäin ajankohtainen aihe, sillä viime päivinä Yhdysvalloissa on rikottu ennätyksiä päiväkohtaisten uusien tartuntojen määrässä.

Anssi Rulamo

STT

