Valtavan mittaluokan vapaakauppa-alue syntyi Aasian alueelle – 15 valtiota allekirjoitti vuosia työstetyn RCEP-sopimuksen

Viisitoista maata Aasiassa ja Oseaniassa on allekirjoittanut vuosikausia työstetyn alueellisen vapaakauppasopimuksen. Sopimus allekirjoitettiin Aasian maiden Asean-huippukokouksen yhteydessä.

RCEP-kauppasopimus on bruttokansantuotteella mitattuna maailman suurin. Jäsenmaat muodostavat noin kolmanneksen maailman bruttokansantuotteesta. Sopimuksen vaikutusalueen piiriin kuuluu yli kaksi miljardia ihmistä.

Vuodesta 2012 neuvotellun sopimuksen tarkoituksena on alentaa tulleja ja avata palvelusektorin kauppaa allekirjoittajamaiden kesken. Kymmenen Kaakkois-Aasian maan lisäksi RCEP:n allekirjoittivat Kiina, Japani, Etelä-Korea, Uusi-Seelanti ja Australia. Intia jättäytyi pois neuvotteluista viime vuonna, koska sitä huolestutti, että kiinalainen halpatavara horjuttaisi kotimarkkinoita.

Moni allekirjoittanut maa toivoo syntyvästä vapaakauppa-alueesta helpotusta akuuttiin talouskriisiin, jonka koronavirus on aiheuttanut.

Sopimusta on laajalti pidetty Kiinan vaihtoehtona Yhdysvaltain talousaloitteille ja sen on katsottu olevan Kiinan työkalu vaikutusvaltansa lisäämiseksi kansainvälisillä areenoilla ja Aasian alueella.

RCEP voikin analyytikoiden mukaan saada Yhdysvallat jälleen pohtimaan taloudellisen yhteistyön syventämistä alueella. Yhdysvallat vetäytyi Tyynenmeren vapaakauppasopimuksesta (TPP) pian Donald Trumpin noustua valtaan.

STT

Kuvat: