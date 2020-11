Kaikki Uudenmaan naapurimaakunnat kehottavat välttämään tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle – myös Pirkanmaa antanee suosituksen ensi viikolla

Uudenmaan naapurimaakunnissa kehotetaan nyt välttämään tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle koronatilanteen vuoksi.

Pisimmälle suosituksissa on toistaiseksi mennyt Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, joka on päättänyt suositella alueen asukkaita välttämään tarpeetonta matkustamista kaikille koronaepidemian leviämisvaiheessa oleville alueille tai alueilta.

Kanta-Hämeen suositus on voimassa 7. tammikuuta saakka. Asiasta on tarkoitus tiedottaa kuuden muun suosituksen ohella perjantaina, kertoo piirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä STT:lle.

Suositus tulee virallisesti voimaan 30. marraskuuta, mutta sitä voi Järvelän mukaan käytännössä alkaa noudattaa välittömästi.

– Kyllä leviämisvaiheen ohje on sellainen, ettei joulu sitä muuta. Jos leviämisvaiheen alueelta lähdetään esimerkiksi perustason alueelle, on olemassa merkittävä riski, että tartunnat lisääntyvät, Järvelä sanoo.

Kanta-Häme on kolmiportaisen epidemia-asteikon keskimmäisellä portaalla eli kiihtymisvaiheessa. Järvelän mukaan sillä on kuitenkin ”välitön uhka siirtyä leviämisvaiheeseen”.

Myös Päijät-Häme leviämisvaiheessa

Aiemmin tänään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suositteli välttämään tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle, joka on epidemian leviämisvaiheessa.

Varsinais-Suomi itse on epidemian kiihtymisvaiheessa. Alueella on kuitenkin paikallisen sairaanhoitopiirin mukaan suuri riski koronatilanteen pahenemisesta.

– Olemme yhteisellä asialla ja siksi tiukennamme suosituksia nyt viipymättä, jotta epidemia ei lehahtaisi entistä pahemmaksi, Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmää johtava Mikko Pietilä sanoi tiedotteessa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) totesi keskiviikkona koko Uudenmaan siirtyneen epidemian jaottelussa vakavimpaan vaiheeseen eli leviämisvaiheeseen. Pääkaupunkiseutu oli tehnyt osaltaan saman toteamuksen viime viikolla.

Uudenmaan ohella Päijät-Häme totesi keskiviikkona olevansa tällä hetkellä epidemian leviämisvaiheessa. Osana muita suosituksia alueen asukkaita kehotettiin kiinnittämään huomiota matkustamiseen.

– Yhtymä kehottaa noudattamaan erityistä varovaisuutta, jos on välttämätöntä matkustaa muille epidemian kiihtymis- tai leviämisvaiheen alueille, kuten pääkaupunkiseudulle, yhtymän tiedotteessa kirjoitettiin.

Pirkanmaa antanee oman suosituksensa ensi viikolla

Uudenmaan epidemiatilannetta on tarkkailtu myös muissa alueen läheisissä maakunnissa.

Pirkanmaan alueellista pandemiaohjausryhmää johtava Juhani Sand kertoo STT:lle, että pirkanmaalaisille annetaan todennäköisesti Varsinais-Suomen linjausta vastaava suositus ensi viikolla.

Sand huomauttaa, että Pirkanmaalla suositettiin välttämään matkustamista jo aiemmin Vaasan seudulle, jolloin kyseinen sairaanhoitopiiri ajautui leviämisvaiheeseen. Suositus purettiin Vaasan epidemiatilanteen parantuessa.

Uudenmaan osalta asia nousee Sandin mukaan esille ensi tiistaina pidettävän pandemiaohjausryhmän kokouksessa. Ryhmä kokoustaa lähtökohtaisesti kerran viikossa.

– Tätä vastaavaa keskustelua ehdittiin käydä ryhmässä tiistaina, mutta emme vielä tätä suositusta virallisesti antaneet, Sand sanoo.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on kolmiportaisen epidemia-asteikon keskimmäisellä portaalla eli kiihtymisvaiheessa. Samassa vaiheessa oleva Kymenlaakso harkitsee myös viikoittain tarvittavia suosituksia, kertoo alueen koronaryhmää johtava Marja-Liisa Mäntymaa STT:lle.

– Viestinnässä on tuotu esille, että Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun tilanne on hankalampi kuin meillä Kymenlaaksossa ja kehotettu erityistä käyttämään erityistä harkintaa, onko tarpeellista käydä Helsingissä ja Uudellamaalla, johtajaylilääkäri Mäntymaa sanoo.

Suomessa lähes 500 uutta koronatartuntaa

Suomessa on raportoitu 496 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Aiemmin tänään järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että uusia tartuntoja olisi tulossa tänään noin 570, eli lukema on jonkin verran ennakoitua pienempi.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on noin 79 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Korkein ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (noin 161) ja matalin Itä-Savossa (10).

Yhteensä kahden viikon aikana on raportoitu 4 606 tartuntaa, mikä on 1 630 enemmän kuin sitä edeltävän kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 976 tartuntaa.

Yhteensä koronatartuntoja on todettu Suomessa nyt 23 148.

Kuolleiden ja sairaalahoidossa olevien määrät kerrotaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen kuolemantapauksia kerrottiin olevan yhteensä 388.

Henrietta Nyberg, Ilkka Hemmilä

STT

