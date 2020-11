Vastaamon hallituksen puheenjohtajaksi Heini Pirttijärvi – johti aiemmin Esperi Carea

Psykoterapiakeskus Vastaamon uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Heini Pirttijärvi. Hän toimii toistaiseksi myös Vastaamon toimitusjohtajana, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Pirttijärvi on aiemmin toiminut hoivayhtiö Esperi Caren varatoimitusjohtajana. Viime vuonna hoivakriisin aikana Pirttijärvi toimi Esperin virkaa tekevänä toimitusjohtajana.

– Vastaamoon tehty tietomurto on järkyttänyt koko yhteiskuntaa. Haluan osaltani auttaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Uskon, että kokemuksestani on apua, kun etsimme tilanteeseen ratkaisuja. Hallitus on sitoutunut tekemään kaikkensa asiakkaiden luottamuksen vahvistamiseksi ja tietomurron kohteeksi joutuneiden asiakkaiden tukemiseksi, Pirttijärvi sanoo tiedotteessa.

Pääomistajan edustajat jäävät pois hallituksesta

Vastaamon aiempi hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri väistyy yhtiön hallituksesta. Samalla hallituksesta jäävät pois muutkin Vastaamon pääomistajan PTK Midcon edustajat.

PTK Midco on pääomasijoitusyhtiö Intera Partnersin holding- eli hallintayhtiö. Sen nimiin Intera osti enemmistön Vastaamosta keväällä 2019.

Kahrin mukaan Pirttijärvi on kokenut muutosjohtaja, joka tulee työssään keskittymään tietomurron kohteeksi joutuneiden asiakkaiden ja henkilöstön tukemiseen.

Pirttijärven ohella Vastaamon hallituksen uudeksi jäseneksi tulee asianajaja Vesa Silaskivi. Hallituksen jäsenenä jatkaa entinen Attendo-johtaja Antti Ylikorkala.

Vastaamon edellinen toimitusjohtaja Ville Tapio sai potkut lokakuun lopulla. Vastaamo sanoi vaikuttavan ilmeiseltä, ettei Tapio kertonut maaliskuussa 2019 tehdystä tietomurrosta eikä yhtiön järjestelmissä olleista tietoturvapuutteista yhtiön hallitukselle ja pääomistajalle.

Vastaamon asiakkaat saaneet kiristysviestejä

Vastaamo kertoi vajaat kolme viikkoa sitten joutuneensa tietomurron ja kiristyksen uhriksi.

Mediatietojen mukaan kiristäjä olisi vaatinut Vastaamolta noin 400 000 euron edestä virtuaalivaluutta bitcoineja. Lisäksi useat Vastaamon asiakkaat ovat saaneet sähköposteja, joissa lähettäjä uhkaa paljastaa henkilökohtaisia tietoja, jos vastaanottaja ei maksa kiristäjälle lunnaita. Poliisin mukaan lunnaita ei pidä maksaa.

Vastaamon tietovuodon uhrit ovat tehneet poliisille jo noin 25 000 rikosilmoitusta. Tutkittavia rikosnimikkeitä ovat törkeä tietomurto, törkeä yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen ja törkeä kiristys.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: