Venäjä: Ensimmäiset sotilaat asemissa valvomassa Vuoristo-Karabahin tulitaukoa

Venäjän asevoimien mukaan ensimmäiset venäläissotilaat ovat perillä valvomassa Vuoristo-Karabahiin solmittua tulitaukoa. Pääesikunnan mukaan noin 400 venäläissotilasta valvoo niin kutsuttua Lachinin käytävää, joka varmistaa kulkuyhteyden Vuoristo-Karabahista Armeniaan.

Venäläissotilailla on tukenaan muun muassa helikoptereita ja panssaroituja ajoneuvoja.

Venäjän, Azerbaidzhanin ja Armenian solmiman sopimuksen mukaan tulitaukoa valvomaan saapuu lähes 2 000 venäläissotilasta. Sotineiden osapuolien väliselle kontaktilinjalle on tarkoitus perustaa 16 tarkastuspistettä.

Venäjän välittämä sopimus on nimetty ”rauhansopimukseksi”, mutta se ei kuitenkaan ota kantaa Vuoristo-Karabahin tulevaan poliittiseen asemaan.

Sopimus oli merkittävä voitto Azerbaidzhanille, joka saa pitää sodassa valtaamansa alueet. Niiden lisäksi myös alueita Vuoristo-Karabahin ulkopuolella siirtyy Armenialta Azerbaidzhanille. Azerbaidzhan saa myös kulkuyhteyden Armenian läpi Nahitshevanin alueelle, joka kuuluu Azerbaidzhaniin, mutta on tähän saakka ollut eristyksissä muusta maasta.

Armeniassa pääministeri Nikol Pashinjanin allekirjoittama sopimus on aiheuttanut tyrmistystä. Keskiviikkona maan pääkaupungissa Jerevanissa pidätettiin silminnäkijöiden mukaan mielenosoittajia, jotka huusivat iskulauseita ja kutsuivat pääministeriä ”petturiksi”.

STT

