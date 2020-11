Venäjällä ennätys koronakuolemien määrässä, yli 400 vuorokaudessa

Venäjällä on kirjattu uusi ennätys koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleiden määrässä, kertoo Moscow Times. Vuorokauden aikana rekisteröitiin 432 uutta kuolemantapausta. Kyseessä on ensimmäinen kerta koko epidemian aikana, kun kuolleiden lukumäärä nousee yli 400:aan päivässä.

Venäjän virallisten koronakuolemalukujen on arvioitu olevan alakanttiin todelliseen tilanteeseen verrattuna.

Päivittäisten uusien koronavirustartuntojen virallinen määrä laski Venäjällä tänään niukasti alle 20 000:een ensimmäistä kertaa viikkoon.

https://www.themoscowtimes.com/2020/11/11/russia-sees-record-one-day-coronavirus-deaths-a72011

STT

Kuvat: