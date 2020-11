Venäläinen sotilashelikopteri ammuttiin alas Armeniassa – ainakin kaksi kuoli

Venäläinen sotilashelikopteri on ammuttu alas maanantaina Armeniassa lähellä Azerbaidzhanin rajaa. Asiasta kertoo Venäjän puolustusministeriö.

Alasammutussa Mi-24-tyypin helikopterissa oli kolmen hengen miehistö, joista kaksi kuoli ja kolmas haavoittui. Haavoittunut on evakuoitu kopterin putoamispaikalta.

Armenia ja Azerbaidzhan ovat vuosikausia kiistelleet Vuoristo-Karabahin alueen hallinnasta, joka sijaitsee Azerbaidzhanissa. Taistelut maiden välillä leimahtivat syyskuun lopussa.

Venäjällä on Armeniassa sotilastukikohta, mutta maa on väleissä myös Azerbaidzhanin kanssa.

