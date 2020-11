Veturitalli pääsi eroon hupustaan – remontin jälkeen museon valtaavat Salon kylät

Salon Taidemuseo Veturitallin laajennuksen työmaa etenee. Tiistaina laajennusosaa peittävät suojarakenteet poistettiin ja työt keskittyvätnytsisätiloihin.

– Rakennustyöt ovat ainakin meidän mielestä sujuneet todella hyvin, työmaalla on vaikuttanut olevan hyvä tunnelma, museonjohtaja Susanna Luojus kertoo.

Laajennuksessa taidemuseo saa kauan kaivattua varasto- ja työtilaa lisää. Vanhaan veturitallirakennukseen luontevasti liittyvä ja samalla tavalla kaareutuva laajennus tuo taloon lähes kolmesataa neliömetriä lisätilaa.

– Uuteen osaan tulee iso yhtenäinen tila, jota tullaan käyttämään näyttelyvaihdollisena varastotilana. Tavaraa tulee ja menee, tämä toimii laatikoiden varastotilana, Luojus sanoo.

Historiallisen museon toimistot saavat omat huoneensa varaston yläkertaan.

Matalammat huoneet toimivat kokoelmavarastona sekä verstaana. Lisäksi Luojus iloitsee talon saadessa piakkoin ensimmäiset sosiaalitilansa.

– Saamme vihdoin oman pienen keittiön ja ruokailutilan, niitä täällä ei ole ollut, Luojus sanoo.

Vanha puolikin uudistuu laajennuksen vieressä. Entiseen varastoon viimeistellään lasten työpaja, jota on aiemmin pidetty kahvion puolella.

Luojuksen mukaan aikataulun suhteen ei ole tullut tietoon muutoksia, joten laajennusosa valmistunee joulukuun lopulla.

Sitten alkaakin museon väellä ankara tavaroiden siirtely, jotta kaikki väliaikaisesti näyttelytiloihin siirretyt tavarat saadaan siirretyksi pois tammikuussa avattavan valokuvanäyttelyn tieltä.

– Kauheasti on työtä edessä, mutta kyllä siitä selvitään, Luojus sanoo.

Tammikuussa avautuva Ympäri mennään yhteen tullaan -valokuvanäyttely esittelee Salon seudun yhteisöjä vanhoissa valokuvissa. Kuvamuistot vievät museovieraat Salon kyläkeskuksiin.

Taidemuseon laajennukseen on varattu 600 000 euroa, josta opetus- ja kulttuuriministeriön osuus on 150 000 euroa. Remontin toteuttaa salolainen SG-Rakentajat Oy. Laajennusosan pinta-ala on 272 neliömetriä.