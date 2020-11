Viime vuoden verotiedot tulevat julki tänään – tulokärkeä on nyt aiempaa vaikeampi hahmottaa

Verohallinto julkistaa viime vuoden verotiedot tänään aamulla. Noin 4 400 hyvätuloista on voinut estää verotietojensa luovuttamisen suoraan medialle.

Peliyhtiöiden johtajat ovat viime vuosina hallinneet verotettavien tulojen kärkeä. Vuosi sitten kärjessä oli edellisvuoden tapaan Supercell-kaksikko Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja. Paananen tienasi vuoden 2018 verotietojen mukaan liki 110 miljoonaa euroa ja Kodisoja yli 98 miljoonaa.

Verottaja toimittaa tänäkin vuonna viestimille listoja veronmaksajista, jotka ovat saaneet vähintään 100 000 euroa verotettavaa tuloa. Niiden pohjalta tulokärkeä on aiempaa vaikeampi hahmottaa, sillä listoilta poistettuja nimiä on nyt selvästi viime vuotta enemmän.

Verotietojensa sähköistä luovuttamista on voinut vastustaa ”henkilökohtaisen erityisen tilanteen” perusteella. Vastaavia pyyntöjä pystyi viime vuonna tekemään ensi kertaa. Tuolloin pyyntöjä tuli paljon vähemmän ja listoilta puuttui noin 200 hyvätuloisen tiedot.

Muutoksen taustalla on EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Kaikki verotustiedot ovat yhä julkisia ja etsittävissä verotoimistosta. Osa tulokärkeen yltävistä tuntemattomammista nimistä voi kuitenkin jäädä löytymättä, jos niitä ei osata etsiä.

Verotiedot eivät kerro kaikkea suomalaisten tulotasosta

Medialle suoraan luovutetuista tiedoista ei käy ilmi, mille sijalle tietojensa luovuttamisen estäneet sijoittuvat tulokärjessä. Media saa suoraan Verohallinnolta tietoonsa vain hyväksyttyjen kieltopyyntöjen määrän sekä henkilöiden asuinmaakunnat.

STT on pyytänyt verottajalta 5 000 eniten pääoma- ja ansiotuloa yhteensä saaneen henkilön verotiedot. Päivitämme tulokärkeä omalla tiedonhankinnalla päivän kuluessa.

Verotiedot eivät kerro kaikkea suomalaisten tulotasosta. Palkkatuloja verotiedot kuvaavat varsin kattavasti, mutta pääomatuloja vain osin. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden osingoista saaduista tuloista osa on verovapaata, jolloin ne eivät näy verottajan tiedoissa.

Verohallinnon tiedoissa ei myöskään näy tuloja, jotka verotetaan ulkomailla.

