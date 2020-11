Viitoskategorian hurrikaani Iota rantautui Nicaraguaan

Korkeimpaan eli kategorian 5 hurrikaaniksi luokiteltu Iota on rantautunut Nicaraguaan. Hurrikaani saavutti maan pohjoisen Karibianmeren rannikon varhain tänään Suomen aikaa.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus (NHC) on ennustanut, että hurrikaani tuo tullessaan katastrofaalista tuulta, hengenvaarallisia myrskytulvia ja voimakkaita rankkasateita.

Karibianmeren rannikolla oli valmistauduttu Iotan saapumiseen. Hondurasissa, Guatemalassa ja Nicaraguassa evakuoinnit aloitettiin viime viikolla, vaikka alue ei ole vielä selvinnyt edellisen, Etaksi nimetyn myrskyn aiheuttamista tuhoista.

BBC:n mukaan Iota on vuoden tähän mennessä voimakkain hurrikaani ja toinen marraskuussa muodostunut hurrikaani, joka on voimistunut viitoskategorian hurrikaaniksi. Edellisen kerran näin tapahtui vuonna 1932.

Ennätyksellinen hurrikaanikausi

Tämän vuoden hurrikaanikausi Atlantilla on ollut ennätyksellinen: tähän mennessä on todistettu jo 30 nimettyä myrskyä ja 13 hurrikaania. Asiantuntijoiden mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman merivesien lämpenemisen vuoksi hurrikaanit pysyvät entistä pidempään voimakkaina vielä rantautumisen jälkeenkin.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54962005?fbclid=IwAR35U1IiRrZr2mVo1rKMp7cL_YXWewXfWMzm_tDZmSsX_lslKk-pi8KJMhY

STT

