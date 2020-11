Viking Grace palaa liikenteeseen sunnuntaina, Viking Amorellan pohjakosketuksen syyksi löytyi tekninen vika

Matkustajalautta Viking Amorellan syyskuisen pohjakosketuksen syy oli tekninen vika, kertoo Onnettomuustutkintakeskus.

Onnettomuustutkinnassa on selvinnyt, että Amorellan tehonsäätölaitteistossa olleen teknisen vian vuoksi oikean potkurin lapakulmat siirtyivät itsestään täyden peruutuksen asentoon, kun laiva lähestyi Hjulgrundin kapeikkoa. Aluksen poikkeava käytös huomattiin komentosillalla ja siihen reagoitiin, mutta alus jatkoi kääntymistään kohti väyläalueen reunaa. Tämä aiheutti ensimmäisen pohjakosketuksen Hjulgrundin kaakkoispuolella.

Laivan päällikkö päätti ajaa aluksen Järsön saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi, koska aluksen keulasyväys lisääntyi ja laiva oli kallistunut oikealle.

Lohkare luultavasti siirtyi väylälle törmäyksen voimasta

Onnettomuustutkintakeskus dokumentoi onnettomuusalueen Puolustusvoimien avustuksella, jolloin väyläalueen pohjoisreunalta löytyi isompi lohkare. Väylävirasto arveli kuitenkin omassa tutkinnassaan, että kyseinen lohkare siirtyi alueelle Amorellan karilleajon seurauksena, sillä siinä oli ruoste- ja maalijälkiä Amorellasta.

– Kun alus käyttäytyi kummallisesti, niin sen seurauksena se alus osui kiviin ja sen osumisen seurauksena ne kivet tulivat väyläalueelle, sanoo Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi STT:lle.

Väylävirasto on sittemmin poistanut lohkareen räjäyttämällä. Myös väylän kulkusyvyys on varmistettu, ja väylä avattiin uudelleen liikenteelle lokakuun alussa.

Onnettomuustutkintakeskus jatkaa vielä pohjakosketuksen tutkintaa. Siinä selvitetään esimerkiksi teknisen vian syytä ja pelastustoimien sujumista. Tutkintaselostus on määrä julkaista ensi kesänä.

– Nyt kun tiedetään, mitä siellä tapahtui, niin lähdetään selvittämään analyysillä, miksi näin tapahtui. Sitten kun saamme selville miksi näin tapahtui, pääsemme kiinni siihen, miten vastaavat tapaukset voidaan ehkäistä, Nurmi jatkaa.

Amorellan pohjakosketus tapahtui 20. syyskuuta Ahvenanmaan saaristossa. Laivalla oli onnettomuushetkellä noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä.

Kukaan ei loukkaantunut turmassa. Matkustajat evakuoitiin alukselta ja kuljetettiin vielä saman päivän aikana Maarianhaminaan. Amorella hinattiin korjaustelakalle, ja se pääsi palaamaan liikenteeseen marraskuun alussa.

Viking Grace palaa liikenteeseen

Amorellan lisäksi myös Viking Linen Grace-alus on käväissyt tänä syksynä karilla. Alus sai pohjakosketuksen viime lauantaina iltapäivällä Maarianhaminan sataman edustalla. Yhtiö kertoi tänään keskiviikkona, että alus palaa liikenteeseen ensi sunnuntaina, jolloin se lähtee matkaan illalla Turusta.

– Olemme hyvin kiitollisia siitä, että vahingot jäivät vähäisiksi Viking Gracella. Yksi aluksen potkureista sai vaurioita ja on parhaillaan korjattavana. Aluksen pohja säilyi ehjänä. On ilahduttavaa, että alus voi palata näin nopeasti liikenteeseen, sanoo Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Boijer-Svahnström arvioi aiemmin, että haaveri johtui tuulisesta säästä.

– Tuuliolosuhteet olivat sellaiset, että puuskissa oli todella kova tuuli. Kyllä se oli pääsyy siihen, mutta jää nähtäväksi, oliko myös muita syitä, Boijer-Svahnström sanoi STT:lle maanantaina.

Viking Gracelllä oli pohjakosketuksen tapahtuessa 331 matkustajaa ja 98 miehistön jäsentä, mutta kukaan ei loukkaantunut. Laiva vaurioitui pohjakosketuksessa lievästi, ja se pystyi ajamaan omilla moottoreillaan onnettomuuspaikalta korjaustelakalle Naantaliin.

Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on aloittanut pohjakosketuksesta alustavan tutkinnan. Tämän viikon aikana on määrä päättää, aloitetaanko turmasta varsinainen onnettomuustutkinta.

STT

Kuvat: