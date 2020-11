Ville Nieminen otti vastuun huonosta alkukaudesta, jättää Modon päävalmentajan pestin

Ville Niemisen pesti ruotsalaisseura Modon päävalmentajana päättyy. Modo kertoi nettisivuillaan, että Nieminen eroaa päävalmentajan tehtävästä.

– Paras ratkaisu on nyt se, että Modo etsii erityyppistä johtajuutta, Nieminen kommentoi.

Nieminen otti vastuun Modon huonosta alkukaudesta Ruotsin kakkostasolla Allsvenskanissa. Joukkue on kerännyt kahdeksan pistettä yhdeksästä ottelusta.

Niemisen mukaan joukkue ei ole onnistunut esittämään pelissä niitä ominaisuuksia, joita harjoituksissa on harjoiteltu. Pelaajat saivat tiistaina tiedon valmentajan lähdöstä ennen kuin Nieminen paljasti uutisen seuran tv-kanavan lähetyksessä.

Nieminen säväytti toissa kaudella Lahden Pelicansin päävalmentajana. Hän oli vailla töitä viime marraskuusta lähtien, kun Pelicans antoi Niemiselle potkut.

Suomessa Niemisen lähdön uutisoi ensimmäisenä MTV.

https://www.modohockey.se/artikel/q0vwakh2a-4ij6i1/ville-nieminen-lamnar-sin-tjanst-som-huvudtranare

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/ville-nieminen-jattaa-modon-perustelee-kovaa-ratkaisuaan-mtv-urheilulle/7973922

STT

