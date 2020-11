Vilppaan pelaajat, Laak, Putkonen… Frederic Merelle on valmentanut useita salolaisurheilijoita

Frederic Merelle on valmentanut salolaisurheilijoita vuodesta 2018 lähtien. Vilppaan nuorten koripalloilijoiden lisäksi työskenteli LP Viestissä naisten lentopalloliigaa kaudet 2017–2019 pelanneen virolaisen Kertu Laakin kanssa. Tämä yhteistyö jatkuu edelleen Laakin pelatessa Italiassa.

Psyykkisen valmentajan Merellen asiakkaisiin on kuulunut myös salolainen ammattilaisnyrkkeilijä Jarkko Putkonen.

– On ollut erinomainen kokemus työskennellä Jarkon kanssa. Hän on ensimmäinen nyrkkeilijä, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä. Jarkko sietää ottelijana hyvin ennakkojännitystä ja -paineita. Olen oppinut häneltä paljon, Merelle kehuu.

Somerolla aiemmin asunut ja nyttemmin Kirkkonummelle muuttanut ranskalainen Merelle vierailee edelleen säännöllisesti Salossa. Hän valmensi jonkin aikaa Salon Tennisseurassa ennen siirtymistään mentaalivalmennuksen pariin.

– Huomasin, että pystyn auttamaan urheilijoita jopa enemmän mentaalipuolella kuin esimerkiksi tennisvalmentajana.

Hän tekee myös yritysvalmennusta – tosin urheilu on enemmistönä.

– Teen tällä hetkellä töitä yhden olympialaisiin valmistautuvan suomalaisjuoksijan sekä joidenkin suomalais-, ranskalais- ja sveitsiläisjääkiekkoilijoiden kanssa. Lisäksi asiakkaina on esimerkiksi päävalmentajia – joitain urheilijoita en voi mainita nimeltä.

Miten koronavirus on vaikuttanut ammattiisi?

– Monin tavoin, hyvässä ja pahassa. Suomessa urheilijat ovat enimmäkseen pystyneet jatkamaan harjoittelua, mutta joissain muissa maissa oltiin täydessä lockdownissa useita viikkoja. Etenkin Etelä-Euroopassa on huomattu etäyhteyksien toimivan hyvin. Näissä maissa valmentaminen on nähty usein hyvin vanhanaikaisesti.

– On tullut uudenlaisia tarpeita. Urheilijoiden on täytynyt kehitellä nopeasti ”B-suunnitelmia”, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja luoda aiempaa luovempia harjoitusmetodeja. Joillekin korona on ollut mahdollisuus kehittää itseään henkisesti vahvemmiksi.

Millaisena koet henkisen valmennuksen arvostuksen vuoden 2020 Suomessa?

– Vaikka sitä käytetään nykyisin aiempaa enemmän, tulee silti vaikutelma aliarvostuksesta. Resurssit ovat rajalliset. Jos katsot psyykkisen valmennuksen tuomia tuloksia ja siihen käytettyä rahamäärää, ymmärrät, ettei suhde ole optimaalinen.