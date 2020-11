Vilppaan pojat katkaisivat Kotkan poikien siivet

Vilppaan U17-pojat jatkoivat vahvaa menoaan SM-sarjassa sunnuntaina Kotkassa. Vilpas haki vakuuttavan 70–88-vierasvoiton, ja nousi sarjassa toiseksi.

Liigajoukkueen harjoitusrinkiin nostettu Vilppaan Onni Mäkynen oli jälleen hurjana: 19 pistettä, 19 levypalloa ja viisi torjuntaa. 193-senttinen Mäkynen on pelannut alkukauden 20 pisteen ja 15,2 levypallon keskiarvoilla. Hän johtaa sarjan levypallo- ja tehotilastoa.

Vilpas onnistui tasaisesti, sillä viisi pelaajaa heitti yli 10 pistettä. Liigarinkiin myös kuuluva Tuukka Juntunen jäi kahdeksaan pisteeseen, mutta otti yhdeksän levypalloa ja ja jakoi seitsemän korisyöttöä, joten tripla-tupla ei jäänyt kauas.

Vilpas on voittanut kauden viidestä ottelustaan neljä. Sarjakärjessä on ottelun enemmän pelannut Honka, joka on voittanut kuudesta ottelustaan viisi.

Ensi sunnuntaina Vilpas kohtaa sarjajumbo Westsiden vieraskentällä.