Vilppaan puolustuksen ydin katsoi presidentinvaalien tuloksia heti Pyrintö-ottelun jälkeen

Vilpas on Seagullsin ohella alkukauden selvästi paras puolustusjoukkue. Joo, joo, otanta on vielä pieni.

On kuitenkin helppoa ymmärtää syitä Vilppaan puolustuksen pitävyyteen. Yksi merkittävimmistä on Myles Stephens.

Stephens, 23, on ehtinyt vartioida ensimmäisissä otteluissaan esimerkiksi Wayne McCulloughia, Antto Nikkarista ja Trey Zeigleria. Keskiviikkona vuorossa oli David Gonzalvez.

Yhteistä näille nimille on erittäin merkittävä hyökkäyspelillinen rooli omassa joukkueessaan. Missä hyvää puolustajaa tarvitaan, sinne laitetaan Stephens. Kuriositeettina mainittakoon, että Kotkan vaikeassa ottelussa 196-senttinen mies oli hetkittäin paimentamassa myös 208-senttistä Greg Manganoa.

– Stephens on monesti isokokoisempi kuin vastustajan ykköspallonkäsittelijä. Lisäksi hän on vahva, ulottuva ja aika nopea. Onhan siinä meille sellainen ase, jota pystymme käyttämään monessa tilanteessa ja tarvittaessa isompia pelaajiakin vastaan. Hän on tietynlainen puolustuksen ydin meille, toteaa Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Eikä asia tullut yllätyksenä. Yksi suurimmista Stephensin hankinnan syistä oli puolustustaito. Hänet palkittiin yhdellä yliopistokaudellaan konferenssinsa parhaana puolustajana.

Mentaliteetti tuli esille Pyrintö-ottelun jälkeen, kun hän aloitti pelin analysoinnin joukkueensa onnistuneesta oman korin suojelusta.

– Teimme hyvää työtä heidän takamiestensä kanssa. Tykkään puolustamisesta, se sytyttää minut peliin, Stephens pohti kysymättäkin.

Poikkeustilanteessa on helppoa uskoa myös miehen vakuuttelut Salossa olemisen mukavuudesta. Sushi House on tullut tutuksi.

– Verrattuna Yhdysvaltoihin on juuri nyt erittäin hyvä olla täällä.

Entä Yhdysvaltain presidentinvaalit?

– (viheltää).

Paljonko olet seurannut niitä tapahtumia? Menikö tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ”All Night Long”?

– Erittäin paljon. Kun pääsin ottelun jälkeen pukukoppiin, katsoin taas äänestyslukemia. Yöllä oli vähän aikaa nukuttavakin, kun peli oli tulossa.