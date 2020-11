Salon VPK joutui luopumaan nostolava-autosta, ja nyt rännien putsaajat ja valojen ripustajat ovat pulassa

Ketterälle, 25 metrin korkeuteen nousevalle nostolava-autolle olisi töitä Salossa.

– Kyllä, kyselyjä on tullut paljon. Jouluvalojen laittoa, puiden karsimista, rännien putsausta, Tero Nikander Salon VPK:sta luettelee.

Nikander ajoi VPK:n nostolava-autoa päätoimisesti viimeiset 11 vuotta, mutta on käyttänyt autoa 40 vuotta eli siitä asti, kun se hankittiin palokunnalle.

Autosta luopuminen tuli eteen vääjäämättä. Auto myytiin keväällä, sillä ensi vuoden alussa siihen olisi pitänyt tehdä erityisen kallis, kymmenien tuhansien eurojen hintainen huolto. Pelastustöihin ja kaupallisiin tarkoituksiin autoa ei olisi voinut käyttää huoltamatta.

– Pelastuslaitoksella on Salossa puomitikasauto, jota meidän nostolava-auto on täydentänyt ja korvannut useita kertoja vuodessa, Nikander kertoo.

Saloa lähin nostolava-auto on Turussa.

Nostolava-auton ikääntyminen oli taloudellinen menetys palokunnalle.

Nikander arvioi, että autosta luopuminen jätti VPK:n kassaan 15 000–20 000 euron suuruisen loven. Yhtä suuri lovi syntyi viisi vuotta sitten, kun tavarankuljetuslaki muuttui ja palokunta joutui lopettamaan vesikuljetukset.

– Ainoa tulonlähde on palokuntasopimus, jolla VPK on sitoutunut toimimaan pelastuslaitoksen apuna. Sopimussumma on saman suuruinen kuin yhden ammattipalomiehen vuoden palkka. Palokuntasopimus on meille surkea, Tero Nikander huokaa.

Hän vertaa sopimussummaa siihen, että palokunnasta lähtee hälytystehtävään neljä yksikköä ja 15-20 palokuntalaista.

Toinen VPK:n tulonlähde on palokunnantalon vuokraaminen erilaisiin tilaisuuksiin. Tänä vuonna tilaisuuksia ei juuri ole ollut koronaviruksen takia.

– Olemme keskustelleet tilanteesta, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Onneksi meillä on taitava rahastonhoitaja, joka on hoitanut asiat hyvin ja laittanut vähän sukanvarteen, Nikander sanoo.

Jouluvaloja, banderolleja ja puluverkkoja

Yksi nostolava-auton vakituisista käyttäjistä oli kauppakeskus Plaza. Talonmies Janne Salminen kertoo, että autoa tarvittiin monenlaiseen ripustukseen, kuten jouluvaloihin, puluverkkoihin ja banderolleihin. Yksi syy auton runsaaseen käyttöön oli sen sijainti kadun toisella puolella paloasemalla.

– Soitin vaan, kun tarvittiin. Auto tuli ja osaava henkilökunta oli apuna, Salminen sanoo.

Tärkein kriteeri oli kuitenkin raha.

– Tuotto meni paikalliseen, hyvään työhön. Auto oli aika edullinen.

Kauppakeskuksen jouluvalot asennettiin tistaina. Salminen ja avuksi pyydetty Tero Nikander nousivat yläilmoihin Kuukulkijalla.

– Se on vuokrattu Salon Rakennuskonevuokraamosta. Olemme kokeilleet vuokraamosta monenlaisia laitetta ja toistaiseksi olemme pärjänneet. Jouluvalojen laitto on ensimmäinen kerta, kun tarvitsemme isompaa settiä.