Washington Post: Trumpin kampanja luopui merkittävästä osasta Pennsylvanian vaalituloksen haastaneesta oikeusjutusta

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin kampanja on luopunut merkittävistä syytekohdista oikeusjutussa, jolla pyritään haastamaan Pennsylvanian osavaltion vaalitulos, kertoo Washington Post.

Kanteesta on nyt jätetty pois syytekohdat siitä, että vaaliviranomaiset olisivat loukanneet Trumpin kampanjan perustuslaillisia oikeuksia rajoittamalla heidän tarkkailijoidensa mahdollisuutta seurata ääntenlaskentaa. Trump ja hänen asianajajansa Rudy Giuliani ovat toistuvasti esittäneet, että yli 600 000 ääntä Philadelphiassa ja Pittsburghissa tulisi tästä syystä hylätä.

Trumpin asianajajat jättivät sunnuntaina muokatun version kanteesta. Supistettu oikeusjuttu keskittyy nyt syytteisiin, joiden mukaan republikaanit joutuivat laittomasti alakynteen, koska joissain demokraattivoittoisissa piirikunnissa äänestäjien annettiin korjata postiäänissä tapahtuneita virheitä. Piirikuntien mukaan tämä vaikutti vain pieneen määrään ääniä.

Demokraattipuoluetta oikeusjutussa edustavan asianajajan Cliff Levinen mukaan muokattu kanne koskee vain ”kourallista” ääniä, joilla ei ole vaikutusta vaalien lopputulokseen.

Oikeustoimia useissa osavaltioissa

Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi on nousemassa tammikuussa demokraattien Joe Biden. Yhdysvaltalaismedioiden ennusteiden mukaan vaalien lopullinen tulos olisi 306 valitsijamiestä Bidenille ja 232 Trumpille.

Istuva presidentti Trump ei ole myöntänyt vaalitappiotaan, ja hän on esittänyt toistuvasti väitteitä vaalien vilpillisyydestä. Yhdysvaltain liittovaltion ja osavaltion vaaliviranomaisten mukaan vaaleissa ei ole kuitenkaan ilmennyt minkäänlaisia todisteita vaalivilpistä.

Trumpin kampanja on ryhtynyt oikeustoimiin useissa osavaltioissa, mutta ei toistaiseksi ole onnistunut haastamaan vaalitulosta.

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-lawsuit-pennsylvania/2020/11/15/4aab8048-279b-11eb-9b14-ad872157ebc9_story.html

Maiju Ylipiessa

STT

Kuvat: