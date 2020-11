Washingtonissa pelaaminen on Aleksandr Ovetshkinille periaatekysymys

Jääkiekon NHL:n kaikkien aikojen kahdeksanneksi paras maalintekijä Aleksandr Ovetshkin ei suunnittele periuransa päättämistä vaan 706 runkosarjamaalin mies puhkuu pelihaluja. Hänellä on kausi jäljellä sopimuksestaan Washingtonin kanssa ja ainakin NHL-kaukaloissa pelit jatkuisivat tutun joukkueen riveissä.

– Kysymys ei ole rahasta. Tämä on periaatekysymys. Olen pelannut vain kahdessa seurassa (Moskovan) Dinamossa ja Washingtonissa, Ovetshkin kertoi tällä viikolla Russian Television Internationalille.

Laitahyökkääjän suunnitelmista uutisoi muun muassa NHL.com.

Ovetshkin, 35, on enää 188 täysosuman päässä Wayne Gretzkyn maalimäärästä 894. Venäläisen maalitehtailu on säilynyt hurjana viime vuosiin asti, joten uskaliaimmat ovat arvelleet hänen saavuttavan kaikkien aikojen pelaajan Gretzkyn lukemat.

Kovia päänahkoja riittäisi poimittavaksi ennen Gretzkyäkin, kun seuraavina reitillä ovat Mike Gartner (708), Phil Esposito (717), Marcel Dionne (731) ja Brett Hull (741). Ovetshkinin normaalilla tahdilla heistä jokainen jäisi venäläisen taakse jo tulevalla kaudella, jonka kaavaillaan alkavan tammikuussa.

Viimeiseksi kaudeksi Dinamoon?

Kaikkien aikojen ahnein eurooppalaismaalintekijä Jaromir Jagr kasasi NHL:ssä 766 runkosarjamaalia. Gretzkyä ennen 800 täysosumaan ylsi vain Gordie Howe (801).

– Haluan saavuttaa urallani vielä tiettyjä tavoitteita. Urani ei ole vielä ohi. Olen yhä parhaassa iässä. Uskon, että pelaan varmasti vielä muutaman vuoden, Capitals-kapteeni Ovetshkin suunnitteli.

Venäläistykki on kahminut NHL:ssä valtavasti henkilökohtaista kunniaa maalitehtailullaan, mutta saavutti pitkän odotuksen jälkeen joukkuemenestystä vuonna 2018. Hän johdatti Washingtonin Stanley Cupin voittoon.

NHL:n työsulun aikaan kaudella 2012-13 Ovetshkin pelasi Moskovan Dinamossa, jonne palaamista hän ei sulje pois.

– On selvää, että kahden, kolmen, neljän tai ehkä viiden vuoden päästä tulen lopettamaan urani Washingtonissa. Haluan lopettaa (koko uran) kauniilla tavalla pelaamalla viimeisen otteluni Moskovan Dinamossa, yhdeksänkertainen NHL:n maalikuningas ennakoi.

https://www.rt.com/sport/

https://www.nhl.com/news/alex-ovechkin-nhl-future-washington-capitals/c-319591680

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: