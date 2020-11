WHO:n tilastot osoittavat synkän viikonlopun: korkein määrä uusia tartuntoja koko pandemian aikana

Maailmassa todettiin viikonloppuna ennätysmäärä uusia koronatartuntoja päivässä, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

Lauantaina koko maailmassa todettiin lähes 670 000 uutta tartuntaa, mikä on korkein lukema tähän mennessä uusissa päivittäisissä tartuntamäärissä. Yhteensä maailmassa on kirjattu reilut 53,7 miljoonaa tartuntaa.

Koronavirukseen liittyvään tautiin on kuollut yli 1,3 miljoonaa ihmistä.

WHO:n pääjohtajan Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan viruksen saamiseksi kuriin on vielä pitkä tie.

– Yksikään maa ei voi sanoa, etteikö niillä olisi vielä opittavana asioita koronaviruksesta, hän sanoi.

Koronatoimien aloitus takkuaa USA:ssa

Eniten koronatartuntoja maailmassa on todettu Yhdysvalloissa, jossa tartunnat ylittivät sunnuntaina 11 miljoonan murheellisen rajapyykin. Tartuntojen määrä on lisääntynyt viikon aikana maassa yli miljoonalla.

Maan monet osavaltiot ovat tiukentaneet rajoituksiaan koronapandemian yhä pahentuessa ja sairaalapaikkojen täyttyessä koronapotilaista, kertoo Washington Post.

Tiukennuksia on tehty muun muassa pääkaupunki Washingtonissa, jossa ravintoloiden ja baarien toimintaa on rajattu ja kokoontumiset rajattu ulkotiloissakin viiteen henkeen.

Liittovaltion tasolla koronapolitiikka on taas takunnut presidentin siirtymäkauden vuoksi.

Valkoisen talon tuleva kansliapäällikkö Ron Klain sanoi NBCNewsille, että presidentiksi nousevan Joe Bidenin olisi kriittisen tärkeää päästä aloittamaan työ väistyvän presidentin Donald Trumpin hallinnon kanssa, jotta koronatilanne saadaan hallintaan. Erityisen tärkeänä on pidetty kaiken sellaisen tiedon jakamista, joka voi vaikuttaa kehitteillä olevan koronarokotteen jakoon.

Trump ei ole myöntänyt häviötään, ja hänen hallintonsa on kerrottu laajasti vitkastelleen eri tiedon jakamisessa Bidenin tiimin kanssa.

Aiemmin Yhdysvalloissa on pyritty jakamaan tietoa presidenttien siirtymäaikana mahdollisimman nopeasti, jotta hallinnon sujuvuus voidaan taata.

Britannian pääministeri Johnson karanteeniin

Britanniassa taas koronan jo kertaalleen sairastanut pääministeri Boris Johnson on altistunut tartunnalle oltuaan tekemisissä koronatartunnan saaneen parlamenttiedustajan kanssa. Johnson vetäytyy tästä johtuen karanteeniin.

Johnsonilla ei ole todettu oireita ja hänen vointinsa on hyvä, pääministerin edustajat kertovat.

