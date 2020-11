Wisconsinin osavaltion äänien uudelleenlaskenta maksaisi Trumpille 7,9 miljoonaa

Yhdysvaltain presidentinvaalien äänien uudelleenlaskenta Wisconsinin osavaltiossa tulisi kustantamaan istuvalle presidentille Donald Trumpille noin 7,9 miljoonaa dollaria, kertovat osavaltion vaaliviranomaiset. Asiasta uutisoi Guardian-lehti.

Presidentti hävisi Wisconsinissa presidentiksi nousevalle Joe Bidenille 20 000 äänellä. Lehti kirjoittaa, että eron takia on hyvin epätodennäköistä, että uudelleenlaskenta muuttaisi osavaltion tulosta. Jos näin kuitenkin kävisi, osavaltion kymmenen valitsijaa eivät riittäisi Trumpin voittoon.

Uudelleenlaskentasäädökset vaihtelevat osavaltioittain. Wisconsinissa ehdokkaat voivat pyytää laskentaa, jos ero heidän välillään on alle prosenttiyksikön. Guardian kirjoittaa, että jos ero on suurempi kuin 0,25 prosenttiyksikköä, uudelleenlaskennan pyytänyt kandidaatti joutuu maksamaan laskennan kulut. Esimerkiksi Politico-lehden vaalikartasta näkee, että Wisconsinissa ero Trumpin ja Bidenin välillä on 0,7 prosenttiyksikköä. Biden sai äänistä 49,6 prosenttia ja Trump 48,9

Guardian kirjoittaa, että Trump on ilmaissut, että aikoo pyytää uudelleenlaskentaa. Lehden mukaan kampanja ei kuitenkaan ole vielä niin tehnyt.

Kampanja on jo kerännyt rahaa muun muassa uudelleenlaskentaa varten.

Kolme asianajajaa vetäytyi oikeusjutusta Pennsylvaniassa

Trump on aloittanut myös oikeustoimia ympäri maata. Hän on useaan otteeseen toistanut väitteitä vaalivilpistä. Laajalle vilpille ei ole kuitenkaan löytynyt riippumattomia todisteita.

Hill-lehti kertoo, että Pennsylvanian osavaltiossa kolme Trumpin kampanjaa edustanutta asianajajaa on vetäytynyt vaalitulosta haastavasta oikeusjutusta.

Lehden mukaan asianajat eivät kertoneet vetäytymissyistä. Aiemmin myös kampanjaa edustanut lakifirma vetäytyi jutuista.

Hill kirjoittaa, että Trumpin kampanja toivoo yli 680 000 äänen mitätöimistä osavaltiossa. Biden voitti Pennsylvaniassa 50 000 äänellä.

Yhdysvalloissa järjestettiin presidentinvaalit kaksi viikkoa sitten. Ääntenlaskenta kesti tavanomaista pidempää muun muassa siksi, että normaalia suurempi osa äänesti postitse koronaviruksen takia.

https://www.theguardian.com/us-news/live/2020/nov/16/trump-biden-latest-election-news-today-live-updates

https://www.politico.com/2020-election/results/president/

https://thehill.com/homenews/campaign/526239-three-attorneys-withdraw-from-representing-trump-campaign-in-pennsylvania

Milja Rämö

STT

Kuvat: