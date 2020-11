Yhdysvallat lykkäsi Tiktokin myymiselle määrättyä takarajaa viikolla

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö lykkää viikolla takarajaa, jonka maan hallitus oli asettanut sosiaalisen median videosovelluksen Tiktokin yhdysvaltalaistoimintojen myymiselle.

Alkuperäinen määräaika oli umpeutumassa perjantaina. Uusi takaraja on 4. joulukuuta.

Yhdysvallat on syyttänyt teinien parissa suosittua sovellusta kiinalaisen vakoilun välineeksi. Tiktokin omistava yhtiö on kiistänyt syytökset.

Tiktokilla on noin 100 miljoonaa käyttäjää Yhdysvalloissa. Maan hallinto on uhannut sovellusta täyskiellolla, jos kauppaa ei saada aikaiseksi. Kiellon lainmukaisuutta puidaan parhaillaan oikeusjutuissa Washingtonissa ja Pennsylvaniassa.

Kiina kauppaministeriö julkisti elokuussa uusia sääntöjä, joiden mukaan ”siviilikäyttöön” suunnatun teknologian vientiä voidaan rajoittaa. Tämä voi käytännössä tehdä kauppojen hieromisesta vaikeaa Tiktokin omistavalle kiinalaisyhtiö ByteDancelle.

Aiemmin tänä vuonna riidan ratkaisuksi näytti olevan nousemassa järjestely, jossa yhdysvaltalaisyhtiöt Oracle ja Walmart olisivat ryhtyneet uuden Tiktok Global -yrityksen kumppaneiksi. Järjestelyn kohtalo on sittemmin jäänyt epäselväksi.

Kiinalaisyhtiöihin kohdistuvat kovat toimet ovat olleet osa presidentti Donald Trumpin Kiinan-vastaista kauppasotaa. Tiukkojen rajoitusten kohteeksi on joutunut myös laitevalmistaja Huawei.

STT

