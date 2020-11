Yhdysvalloissa äänestyspaikat sulkeutuneet osassa osavaltioita – Georgian ja Floridan ääniä jännitetään

Yhdysvalloissa äänestyspaikat ovat sulkeutuneet osassa osavaltioita, muun muassa keskeisessä Georgiassa. Äänestyspaikat sulkeutuvat maassa porrastetusti.

Georgian osavaltion tilanne on kannatusmittauksissa ollut tiukka. Olisi yllättävää, jos demokraattihaastaja Joe Biden voittaisi perinteisen republikaaniosavaltion.

Äänestäminen on loppunut tähän mennessä myös muun muassa Indianassa, Kentuckyssa, Etelä-Carolinassa, Vermontissa ja Virginiassa. Hieman edellä mainittuja myöhemmin äänestyspaikat laitettiin säppiin niin ikään Pohjois-Carolinassa, Länsi-Virginiassa ja Ohiossa.

Lisäksi äänestäminen on päättynyt myös vaalimenestyksen kannalta tärkeässä Floridan osavaltiossa. Uutiskanava CNN:n ennusteen mukaan kisa Floridassa on erittäin tiukkaa.

Osavaltiot ovat alkaneet myös ilmoittaa pikkuhiljaa alustavia tuloksiaan. Yhdysvaltalaismediat ennustavat, että istuva presidentti Donald Trump vie voiton useissa tavallisesti republikaaneille menevissä osavaltioissa.

Aamukolmelta Suomen aikaan Trumpin uskotaan uutistoimisto AFP:n mukaan vievän voiton muun muassa Indianassa, Kentuckyssa, Oklahomassa, Tennesseessä ja Länsi-Virginiassa. Hän voitti näissä osavaltioissa myös neljä vuotta sitten.

Demokraattien Bidenin odotetaan puolestaan vievän voiton muun muassa Vermontissa, Virginiassa, Marylandissa, Massachusettsissa ja kotiosavaltiossaan Delawaressa sekä

Suomen aikaa puoli neljän aikoihin CNN:n ennustusten pohjalta Trumpilla olisi kasassa 42 valitsijaa ja Bidenilla 30. Uutiskanava NBC:n mukaan tilanne olisi 51 valitsijaa Bidenille ja 42 Trumpille. Vaalivoittoon tarvitaan vähintään 270 valitsijaa.

Kovasti kiistellyn vaalin uskotaan jäävän muutamien vaa’ankieliosavaltioiden varaan. Tällaisia ovat muun muassa Arizona, Ohio ja Pennsylvania.

