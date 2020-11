Yhdysvalloissa jo yli 250 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Yhdysvalloissa on kuollut tähän mennessä jo yli neljännesmiljoona ihmistä koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Yhden aikoihin yöllä Suomen aikaa koronaan liittyviä kuolemia oli yliopiston mukaan kertynyt Yhdysvalloissa yhteensä 250 029.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronakuolemia ja -tartuntoja koko maailmassa. Tartuntoja maassa on varmistettu reilusti yli 11 miljoonaa.

Maa raportoi tällä hetkellä säännöllisesti joka päivä yli 1 000 uutta koronakuolemaa ja noin 150 000 uutta tapausta.

Uutiskanava CBS Newsin mukaan Yhdysvalloissa kirjattiin tiistaina yhteensä yli 1 700 uutta koronakuolemaa.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.cbsnews.com/news/covid-19-deaths-usa-one-per-minute/?ftag=CNM-00-10aab7e&linkId=104842328

STT