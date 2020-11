Yhdysvalloissa uusi ennätys koronatartunnoissa – yli 120 000 uutta tartuntaa

Yhdysvalloissa on ylittynyt 120 000 uuden päivittäisen koronavirustartunnan raja, kertoo Johns Hopkins -yliopiston seuranta. Uusia tartuntoja on 123 085, mikä on uusi päivittäinen ennätys Yhdysvalloissa.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli 1 226.

Edellinen ennätys oli vuorokautta aiemmin, jolloin uusia tartuntoja oli todettu 99 660.

Tartunnat raportoitiin 24 tunnin ajanjaksolla keskiviikkoillan ja torstai-illan välillä. Yli 9,6 miljoonaa yhdysvaltalaista on saanut koronavirustartunnan, ja virukseen liittyviä kuolemia on lähes 235 000.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

