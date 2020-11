Yhdysvalloissa uusien koronatapausten ennätys jälleen rikki – lähes 100 000 uutta tartuntaa vuorokaudessa

Yhdysvalloissa on varmistettu 99 660 uutta koronatartuntaa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Tartunnat raportoitiin 24 tunnin ajanjaksolla tiistai-illan ja keskiviikkoillan välillä.

Lukema on tähän mennessä korkein uusien päivittäisten koronatapausten määrä pandemian aikana.

Koronaan liittyviä kuolemia tiistai-illan ja keskiviikkoillan välillä kirjattiin yhteensä 1 112.

Baltimorelaisyliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on varmistettu yhteensä yli 9,4 miljoonaa tartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemia maassa on kirjattu yli 233 000.

Yhdysvalloissa on ollut määrällisesti eniten tartuntoja ja koronakuolemia maailmassa.

Terveysviranomaisten mukaan jotkin osavaltiot ovat jo antaneet varoituksia terveydenhuoltojärjestelmiensä kyvystä selvitä, jos sairaalaan joutuvien määrä lisääntyy influenssakauden lähestyessä.

Paitsi terveydenhuoltojärjestelmiä, pandemia on kurittanut myös Yhdysvaltain taloutta ja kymmenet miljoonat ovat menettäneet työnsä.

Viruksen leviämisellä on ollut huomattava vaikutus presidentinvaaleihin, kun yli 100 miljoonaa äänestäjää antoi äänensä ennakkoon. Iso osa äänestäjistä antoi ennakkoäänensä postitse.

Vaalien lopullista tulosta ei vielä tiedetä, osittain siitäkin syystä, että postiäänten suuri määrä on osaltaan viivästyttänyt ääntenlaskua osassa maata.

Jatkokautta tavoitteleva Trump vähätellyt virusta

Presidentinvaalien ääntenlasku oli Suomen aikaa ennen aamuviittä edelleen kesken useissa vaa’ankieliosavaltioissa, mutta demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin on ennustettu olevan hienoisessa johdossa.

Maan istuva presidentti Donald Trump oli itsekin syksyllä hetkellisesti sairaalahoidossa saatuaan koronatartunnan. Omasta tartunnastaankin huolimatta Trump on toistamiseen vähätellyt koronapandemian vakavuutta ja väittänyt muun muassa, että virus lopulta vain ”katoaa”.

Biden on monien muiden tavoin kritisoinut vastaehdokkaansa koronatoimia ja vannonut kuuntelevansa koronatoimissaan tieteen pohjalta tehtyjä asiantuntijoiden suosituksia, mikäli hänet valitaan maan tulevaksi presidentiksi.

Tilastosivusto Worldometerin seurannan mukaan Yhdysvalloissa on varmistettu miljoonaa asukasta kohden yhteensä yli 29 500 koronatartuntaa ja kirjattu 723 koronaan liittyvää kuolemaa.

Suomessa vastaavat suhdeluvut ovat 3 054 ja 65.

Euroopassa koronatartuntoja on runsaasti muun muassa Ranskassa ja Espanjassa. Ranskassa tartuntoja on Johns Hopkinsin mukaan yli 1,5 miljoonaa ja Espanjassa yli 1,2 miljoonaa.

Worldometerin mukaan tartuntoja on miljoonaa asukasta kohden varmistettu Ranskassa yli 23 600 ja Espanjassa yli 29 000 kappaletta. Koronakuolemia Ranskassa on miljoonaa asukasta kohden kirjattu 592, Espanjassa puolestaan 815.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

https://www.worldometers.info/coronavirus/

STT

