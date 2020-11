Yhdysvalloissa viime hetken kampanjointi keskittyy erityisesti Pennsylvaniaan – Trump kiertää osavaltioissa kiivaaseen tahtiin

Yhdysvalloissa käydään presidentinvaalikampanjoinnin viime hetkiä. Jatkokautta tavoitteleva republikaanipresidentti Donald Trump on ottanut kisasta kaiken irti: sunnuntaina hänellä oli ohjelmassaan tilaisuudet peräti viidessä osavaltiossa. Michiganin, Iowan, Pohjois-Carolinan ja Georgian jälkeen presidentin on tarkoitus esiintyä Floridassa harvinaiseen aikaan, illalla yhdeltätoista paikallista aikaa.

Kyselyiden perusteella demokraattien ehdokkaalla Joe Bidenilla on johtoasema, mutta erityisen tärkeissä osavaltioissa tilanne on paikoin tasoittunut. Michiganin tilaisuudessa Trump väitti olevansa nyt johdossa.

Valmistavasta teollisuudesta riippuvaisessa Michiganissa Trump väitti Bidenin käyttäneen 47 vuotta ”teidän töidenne ulkoistamiseen” ja ”teidän rajojenne aukaisemiseen”. Hän sanoi Bidenin myös tuhlanneen yhdysvaltalaista verta ja varoja ulkomaisiin sotiin.

Bidenin sunnuntai on ollut hieman rauhallisempi. Hän aloitti päivän käymällä puolisonsa Jill Bidenin kanssa kirkossa lähellä kotiaan Delawaren Wilmingtonissa. Sen jälkeen vuorossa oli kampanjointia Pennsylvaniassa, joka on vaalituloksen kannalta erittäin tärkeä osavaltio.

Biden vuorostaan parjasi Trumpia tämän toimista koronaviruspandemian aikana. Yhdysvalloissa kulunut viikko oli pandemian ajan pahin, ja päivittäin on kerrottu yli tuhannesta kuolemantapauksesta.

Jakautunut kansa elää epävarmoja aikoja

Maanantaina sekä Trump että Biden jatkavat äänestäjien vakuuttelua Pennsylvaniassa. Trumpin on tarkoitus palata myös Michiganiin, ja Bidenin on raportoitu vierailevan vielä Ohion Clevelandissa.

Vaalitietoja keräävän US Elections Projectin mukaan ennakkoääniä on jo annettu ennätykselliset 93 miljoonaa. Demokraatit ovat dominoineet ennakkoäänestystä, mutta kyselyiden perusteella vaikuttaa, että monet republikaanit aikovat lähteä äänestyspaikoille tiistaina.

Postiäänien suuren määrän ja mahdollisesti edessä olevien oikeudellisten haasteiden vuoksi tilanne voi jatkua epävarmana useiden päivien ajan vaalien jälkeen. Trump on toistuvasti väittänyt ilman todisteita, että postiäänet mahdollistavat vaalivilpin.

Yhdysvallat on tällä hetkellä syvästi jakautunut, ja joillakin alueilla aseiden myynti on kasvanut huomattavasti vaalien alla. Paikoin yritykset ovat varautuneet mahdolliseen mellakointiin esimerkiksi suojaamalla ikkunoitaan.

STT