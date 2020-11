Yhdysvalloista väläyteltiin, että Skandinavian maista voisi lähteä rauhanturvaajia Vuoristo-Karabahiin – ulkoministeri Haaviston mukaan Suomi selvittää, onko asiaa harkittu Yhdysvalloissa tarkemmin

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Robert O’Brien on sanonut perjantaina kampanjatilaisuudessa, että Skandinavian maiden kanssa olisi keskusteltu rauhanturvaajien lähettämisestä Vuoristo-Karabahiin. Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Suomi selvittää parhaillaan, onko asiaa Yhdysvaltain hallinnossa harkittu tarkemmin.

– Asia tai ehdotus ei ole tietojemme mukaan ollut virallisesti esillä Pohjoismaiden tai Skandinavian maiden kanssa, Haavisto kertoi STT:lle sähköpostitse.

Haaviston mukaan vuonna 1992 perustettiin Etyjin Minskin-ryhmä, jonka tarkoituksena on edistää rauhanomaista neuvotteluratkaisua Vuoristo-Karabahin kiistaan.

– Minskin ryhmän puheenjohtajistoon kuuluvat Venäjä, Ranska ja USA, ja ryhmän jäseniä ovat Pohjoismaista Suomi ja Ruotsi, josta vuodenvaihteessa on tulossa myös Etyjin puheenjohtajamaa.

Haavisto sanoo Suomen tukevan Etyjin Minskin-ryhmän puheenjohtajien pyrkimyksiä saada pitävä tulitauko aikaan Vuoristo-Karabahissa.

– Olemme hyvin huolissamme taisteluiden jatkumisesta ja niiden vuoksi yhä heikentyvästä humanitaarisesta tilanteesta alueella.

Azerbaidzhanin presidentti: Venäjällä ei syytä sekaantua

Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijev sanoi sunnuntaina, ettei Venäjällä ole mitään syytä sekaantua taisteluihin, koska ne eivät uhkaa Armeniaa. Armenia ja Azerbaidzhan sotivat Vuoristo-Karabahissa.

Venäjän ulkoministeriö lupasi lauantaina Armenian esittämän pyynnön jälkeen, että Venäjä antaa Armenialle kaiken tarvittavan avun, jos Vuoristo-Karabahin taistelut leviävät Armenian alueelle.

Syyskuun lopussa leimahtaneissa taisteluissa tiedetään kuolleen ainakin toista tuhatta ihmistä. Armenia ei kuitenkaan ole kertonut tappioistaan, joten todellinen luku on suurempi.

Kolmas yritys tulitauon saamiseksi Vuoristo-Karabahiin päättyi maanantaina erittäin nopeasti.

