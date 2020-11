Yhdysvaltain kongressin kohtalo selviää vasta tammikuussa – toinenkin Georgian senaattoripaikka jatkoäänestykseen

Yhdysvaltain senaatin jako on osoittautunut vaaleissa tasaiseksi. Kongressin satapaikkaisen ylähuoneen lopulliset valtasuhteet selviävät vasta tammikuussa, sillä toinenkin Georgian osavaltion kahdesta senaattoripaikasta on menossa jatkoäänestykseen, koska yksikään ehdokkaista ei saanut yli puolta äänistä. Asiasta uutisoi muun muassa Yhdysvaltain politiikan verkkolehti Hill.

Saadakseen senaatin hallintaansa puolueen on saatava 51 ääntä. Myös 50 paikkaa riittää siinä tapauksessa, että presidentti edustaa samaa puoluetta. Tuolloin tasan menevissä äänestyksissä varapresidentti antaa ylimääräisen äänen.

Nyt varmistuneista senaatin paikoista 48 on demokraateilla ja 48 republikaaneilla, kertoo New York Times. Pohjois-Carolinan ja Alaskan senaattorivaalien ääniä lasketaan yhä, ja molemmissa republikaanit ovat johdossa.

Mikäli demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden valitaan presidentiksi kuten ennusmerkit kertovat, ja Alaska sekä Pohjois-Carolina hävitään, demokraateilla on vielä mahdollisuus saada senaatti haltuunsa voittamalla molemmat Georgian senaattoripaikat niitä hallussaan pitäviltä republikaaneilta.

Punaisesta Georgiasta tuli taistelutanner

Perinteisesti vahvana republikaanien tukialueena pidetyssä Georgiassa Biden on johdossa presidentinvaalien ääntenlaskennassa, ja senaattorivaaleissakin kilpailu on ollut kovaa.

Tammikuun alkuun suunnitellulla senaattorivaalien toisella kierroksella kohtaavat republikaanien istuva senaattori David Perdue ja demokraattien Jon Ossoff sekä republikaanisenaattori Kelly Loeffler ja demokraattihaastaja Raphael Warnock.

Senaatin hallinta vaikuttaa paljon siihen, millaisia uudistuksia maan presidentin on mahdollista ajaa läpi. Uuden lainsäädännön on läpäistävä sekä kongressin edustajainhuone että senaatti ennen päätymistään presidentin allekirjoitettavaksi.

