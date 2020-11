Yhdysvaltain oikeusministeri Barr kertoo osavaltioita tutkimaan syytökset vaalien säännönvastaisuuksista

Yhdysvalloissa oikeusministeri William Barr on muistuttanut osavaltioita siitä, että niiden tulisi tutkia syytökset äänestyksen säännönvastaisuuksista ennen kun osavaltioissa vahvistetaan presidentinvaalien tulokset. Asiasta uutisoivat muun muassa CNN ja useat muut mediat, jotka pohjaavat tietonsa uutistoimisto AP:hen.

Istuvan presidentin Donald Trumpin vaalikampanja on aloittanut oikeustoimia ympäri maata. Trump on toistuvasti väittänyt, että vaaleissa olisi tapahtunut vilppiä. Vilpistä ei kuitenkaan ole löydetty laajoja riippumattomia todisteita.

Lauantaina uutisoitiin, että demokraattien Joe Biden voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit.

CNN: Trumpin erottama Esper hyväksyy presidentin päätöksen, viittaa perustuslakiin

Yhdysvaltain istuvan presidentin Donald Trumpin erottama puolustusministeri Mark Esper kertoo hyväksyvänsä Trumpin erotuspäätöksen. Asiasta kertoo uutiskanava CNN, joka on saanut haltuunsa kopion Esperin kirjeestä.

Median mukaan Esper kirjoitti palvelevansa maata perustuslakia kunnioittaen, minkä takia hän hyväksyy Trumpin päätöksen vaihtaa ministeriä.

Trump kertoi eilen Twitterissä Esperin potkuista. Esper ja Trump ovat olleet erimielisiä ainakin sotilashenkilöstön käyttämisestä mielenosoitusten rauhoittamiseen. Lisäksi Esper ei ole pitänyt kiirettä Yhdysvaltojen joukkojen vetämisellä pois Afganistanista.

Esper aloitti puolustusministerinä kesäkuussa 2019.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/election-results-and-news-11-09-20/index.html

https://edition.cnn.com/politics/live-news/election-results-and-news-11-09-20/h_34377ea236b2978cf73d747ce1840378

STT

Kuvat: