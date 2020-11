Yhdysvaltain presidentinvaalien ääntenlaskun kanssa on oltava kärsivällinen, mutta Florida voi paljastaa vaalivoittajan nopeasti

Yhdysvaltain presidentinvaalien vaalipäivä on tiistaina, ja tuloksia aletaan saada varhain keskiviikon puolella Suomen aikaa. Kiinnitä huomiota näihin asioihin, kun seuraat ääntenlaskun etenemistä:

Maaginen luku 270



Yhdysvalloissa presidentinvaalien voittaja ei ratkea kokonaisäänimäärän vaan valitsijoiden perusteella. Lähes kaikissa osavaltioissa se ehdokas, joka saa enemmän ääniä, saa tililleen kaikki osavaltion valitsijat. Mainessa ja Nebraskassa valitsijat määräytyvät kongressivaalipiirikohtaisesti.

Koko vaaleissa on jaossa 538 valitsijaa, joten vaalit ratkeavat virallisesti siinä vaiheessa, kun jompikumpi ehdokas yltää 270 valitsijaan.

Väkirikkaimmissa osavaltioissa on jaossa kymmeniä valitsijoita, joten yhdenkin tällaisen osavaltion keikahtaminen toisen ehdokkaan leiriin voi olla ratkaisevaa. Tällä hetkellä demokraattien Joe Bidenilla on tosin niin selkeä gallupjohto, että hänellä voi olla varaa hävitä useampia vaa’ankieliosavaltioita ja hän voi silti voittaa vaalit.

Tulosten saaminen voi viipyä



Tavallisesti ääntenlasku on edennyt melko ennustettavaan tahtiin, ja vaalivoittaja on ollut selvillä Suomen aikaa aamulla. Nyt tilanne on kuitenkin erilainen koronapandemian takia, sillä postiäänestäminen on kasvanut räjähdysmäisesti.

Joissakin osavaltioissa postiääniä saa lain mukaan alkaa laskea vasta vaalipäivänä ja joissain tapauksissa vasta äänestyspaikkojen sulkeuduttua. Se merkitsee sitä, että ääntenlasku voi viivästyä jopa useilla päivillä. Esimerkiksi ennakolta keskeisimmässä vaa’ankieliosavaltiossa Pennsylvaniassa tulosta ei välttämättä saada selville kuin vasta myöhemmin viikolla, etenkin jos tilanne on hyvin tasainen.

Tällä on merkityksensä myös sen kannalta, miten ääntenlaskenta näyttää kehittyvän. Koska demokraattiäänestäjien odotetaan äänestävän postitse paljon republikaaneja ahkerammin, voi tällaisissa osavaltioissa Donald Trumpilla olla ääntenlaskennan alkuvaiheessa selvä johto, ennen kuin Joe Bidenia suosivia postiääniä saadaan laskettua enemmän.

Tämä voi aiheuttaa myös erikoiselta vaikuttavia heilahduksia osavaltioiden sisällä, kun ääntenlasku etenee eri piirikunnissa eri tahdissa.

Etelä voi kertoa voittajan normaalissa aikataulussa



Vaikka ääntenlasku matelisi Pennsylvaniassa ja muissa pohjoisen vaa’ankieliosavaltioissa, on mahdollista, että vaalituloksesta saadaan vahvaa osviittaa jo normaalimmassa aikataulussa. Monissa etelän osavaltioissa postiääniä nimittäin lasketaan jo ennen vaalipäivää, ja niissä tulosten odotetaan valmistuvan jo keskiviikkoaamuun mennessä Suomen aikaa.

Katseet kiinnittyvät etenkin Floridaan ja Pohjois-Carolinaan, joissa molemmissa galluptilanne on ollut tasainen. Trumpin on nimittäin pakko voittaa ne molemmat, jos hän mielii jatkokaudelle. Jos selviää nopeasti, että Biden on voittanut joko Floridassa tai Pohjois-Carolinassa, hän on mitä todennäköisimmin vaalivoittaja, kävi Pennsylvaniassa miten tahansa.

Kääntyvätkö Georgia ja Texas demokraateille?



Erityishuomiota kannattaa kiinnittää myös Georgian ja Texasin osavaltioihin, vaikka todennäköisesti Bidenin ei tarvitsekaan voittaa niitä saavuttaakseen vaalivoiton.

Molemmat ovat äänestäneet vuosikymmenien ajan republikaaneja, mutta demokraatit ovat vahvistuneet niissä väestörakenteen muutosten takia, ja näissä vaaleissa molemmissa on käynnissä tasainen kamppailu.

Jos Biden yltää voittoon jommassakummassa niistä, on kyse merkittävästä hetkestä Yhdysvaltain poliittisessa historiassa. Todennäköisempää Bidenin voitto on Georgiassa.

Julistautuuko Trump ennenaikaisesti voittajaksi?



Presidentti Trump on jo kuukausien ajan kylvänyt epäluottamusta postiäänestykseen ja vihjaillut, että demokraatit yrittävät voittaa vaalit vilpillisesti. Hän on myös antanut epämääräisiä vastauksia kysyttäessä, onko hän sitoutunut rauhanomaiseen vallanvaihtoon.

Axiosin mukaan Trump on suunnitellut julistautuvansa voittajaksi vaali-iltana, jos hän näyttää johtavan keskeisissä osavaltioissa. Näin saattaakin hyvin käydä sellaisissa osavaltioissa, joissa postiäänten laskeminen painottuu ääntenlaskun loppupuolelle. Tällainen perusteeton voitonjulistus johtaisi ennennäkemättömään tilanteeseen Yhdysvaltain historiassa, ja poliittinen kaaos ja oikeustaistelut saattaisivat jatkua viikkokausia.

On myös epäselvää, aikooko Trump tunnustaa tappionsa, vaikka kaikki tulosennusteet kertoisivat Bidenin voittaneen. Perinteisesti hävinnyt ehdokas on tunnustanut tappionsa heti, kun voitonmahdollisuudet ovat menneet.

Miten käy kongressissa?



Samaan aikaan presidentinvaalien kanssa äänestetään myös kongressivaaleissa senaatin ja edustajainhuoneen paikoista. Demokraatit puolustavat edustajainhuoneessa enemmistöä, ja olisi suuri yllätys, jos puolue ei sitä säilyttäisi.

Katse kannattaa kiinnittää senaattiin, jossa demokraateilla on hyvä mahdollisuus ryövätä enemmistö republikaaneilta. Todennäköisesti demokraattien pitää viedä republikaaneilta senaatissa neljä paikkaa yltääkseen enemmistöön.

Senaatissakin tulosten varmistuminen voi venyä, sillä monet tärkeistä kisoista ovat hyvin tasaisia.

