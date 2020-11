Yhdysvaltalaissairaalat äärirajoilla koronapotilaiden vuoksi

Yhdysvalloissa sairaalat ovat täyttymässä yli rajojensa koronapotilaiden vuoksi.

Tiistaina yli 61 000 ihmistä oli sairaalahoidossa koronavirukseen liittyvän taudin vuoksi, mikä on ennätysmäärä.

Yksi pahimmista epidemian keskipisteistä sijaitsee tällä hetkellä Keskilännessä.

Sairaalapotilaiden määrässä taas erityisen huolestuttava tilanne on Texasin osavaltiossa, jossa tartuntoja on todettu yli miljoona.

Osavaltiossa sijaitsevan El Pason kaupungin sairaaloissa on hoidettavana yli 1 000 koronapotilasta. Kaupungissa on jouduttu muuttamaan sotilassairaaloita koronapotilaiden hoitopaikoiksi.

STT

