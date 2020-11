Yhdysvaltojen hallinto lykkäsi videosovellus Tiktokin latauskieltoa

Yhdysvaltojen hallinto ilmoitti lykkäävänsä kiinalaisomisteisen videosovellus Tiktokin latauskieltoa. Kiellon oli alkujaan tarkoitus tulla voimaan 12. marraskuuta.

Yhdysvaltojen kauppaministeriö sanoo odottavansa sovellukseen liittyvien oikeusprosessien ratkeamista. Liittovaltion tuomari esti lokakuun lopulla viranomaisia rajoittamasta sovelluksen käyttöä tai lataamista.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin hallinto on ollut sitä mieltä, että Tiktok on uhka maan turvallisuudelle. Yhdysvaltojen näkemyksen mukaan Kiinan valtio voi käyttää sovellusta vakoiluun.

Tiktokin omistava kiinalaisyhtiö Bytedance on käynyt neuvotteluja usean yhdysvaltalaisen yhtiön kanssa Tiktokin Yhdysvaltojen toimintojen siirtämisestä uuden omistajan alle.

Tiktokilla on Yhdysvalloissa 100 miljoonaa käyttäjää.

STT

