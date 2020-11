Yksityiselle ei nyt pääse influenssarokotukseen

Influenssarokotusten kysynnän kasvu on yllättänyt yksityiset terveydenhoitoketjut. Sekä Terveystalo että Mehiläinen kertovat kotisivuillaan, että ne eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan aikoja influenssarokotukseen. Terveystalon kotisivuilla suositellaan ottamaan yhteyttä julkiseen terveydenhoitoon.

Mehiläisen liiketoimintajohtaja Johanna Asklöf kertoo, että influenssarokotteita tilattiin tavanomaista enemmän, koska kysynnän arveltiin kasvavan. Määrä on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi. Mehiläisen tilaus tehtiin noin vuosi sitten.

– Rokotukseen on hakeuduttu noin kaksi kertaa aktiivisemmin kuin aiempina vuosina, kertoo Asklöf.

Tilanne on Asklöfin mukaan samansuuntainen eri puolilla Suomea. Epävarmaa on, pystytäänkö rokotteita saamaan lisää.

– Selvitämme sitä lääkevalmistajien kanssa, sanoo Asklöf.

Riskiryhmiin kuuluvat saavat ilmaisen rokotteen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee influenssarokotetta alle 7-vuotiaille lapsille, yli 65-vuotiaille henkilöille ja raskaana oleville naisille. Rokotusta suositellaan myös sellaisille, joilla on jokin perussairaus kuten diabetes tai sydän- tai keuhkosairaus. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle suositellaan influenssarokotusta.

Riskiryhmiin kuuluvat saavat rokotteen julkisessa terveydenhoidossa ilmaiseksi. Maksuttomaan rokotteeseen ovat oikeutettuja myös tammikuussa palvelukseen menevät varusmiehet sekä sellaiset henkilöt, joiden lähipiirissä on vakavalle influenssalle alttiita henkilöitä.

Rokote kannattaa THL:n mukaan ottaa ennen influenssakauden alkua, mielellään marras-joulukuussa. Rokotuksen voi hakea vuodenvaihteen jälkeenkin. Rokotteen antaman suojan kehittymiseen menee pari viikkoa.

Elina Korkee

STT

Kuvat: