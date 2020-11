Yksityishenkilö-Trump ei voine jatkaa sosiaalisessa mediassa nykyiseen malliin, jos mielii pitää tilinsä

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jättää Valkoisen talon taakseen, ohi on presidenttikauden lisäksi myös suhteellinen koskemattomuus sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisen median yhtiöt Twitter ja Facebook sanovat pyrkivänsä antamaan poliittisten johtajien puhua kansalle rajoittamattomasti, mikä on aiheuttanut tasapainottelua vihaa lietsovien ja harhaanjohtavien päivitysten kohdalla. Presidenttinä Trump on saanut enemmän liekaa kuin tavalliset kansalaiset, mutta presidenttikauden päätyttyä tilanne muuttuu.

– Twitterin suhtautuminen maailman johtajiin, ehdokkaisiin ja viranomaisiin perustuu periaatteeseen, jonka mukaan ihmisten pitää voida nähdä, mitä heidän johtajansa sanovat selkeässä kontekstissa, Twitterin edustaja kertoo uutistoimisto AFP:lle.

– Tämä käytäntö pätee nykyisin maailman johtajiin ja ehdokkaisiin, ei yksityishenkilöihin, jotka eivät enää toimi näissä tehtävissä.

Lauantaina useat yhdysvaltalaismediat julistivat demokraattien Joe Bidenin voittaneen presidentinvaalit, joten Trumpin presidenttiys on jäämässä yhden kauden mittaiseksi.

Tärkeää tietoa kansalaisille vai uhka demokratialle?

Tähän asti Twitter on merkinnyt Trumpin harhaanjohtavaa tietoa tai suoranaisia valheita sisältäviä tviittejä varoituksilla. Jatkossa vastaavat viestit saatetaan suoraan poistaa.

Aivan täysin poistamiselta suojeltuja maailman johtajatkaan eivät ole. Twitterin mukaan tviittejä voitaisiin poistaa, jos ne sisältäisivät terrorismiin kannustamista, väkivallalla uhkaamista tai ihmisten asuinpaikkojen tai muiden yksityistietojen levittämistä.

Coloradon yliopiston professori Casey Fiesler huomauttaa, että Trumpin kohdalla on tasapainoteltava kahden asian välillä: syytökset vaalivilpistä ja perusteettomat voittajaksi julistautumiset ovat tärkeää tietoa kansalaisille, mutta samalla ne jo itsessään muodostavat uhan demokratialle.

– Twitter olisi voinut perustella hänen (Trumpin) tilin poistamisen jo kauan sitten, Fiesler sanoo.

Muutama päivä sitten Twitter ilmoitti sulkeneensa Trumpin entisen neuvonantajan Steve Bannonin luoman tilin, jolla vaadittiin Yhdysvaltojen johtavan tartuntatautiasiantuntijan Anthony Faucin ja FBI:n johtajan Christopher Wrayn teloittamista.

Zuckerberg kannattaa äänestäjiin luottamista

Facebookia on patisteltu puuttumaan vääristellyn poliittisen tiedon jakamiseen siitä lähtien, kun se ei onnistunut estämään ulkopuolisten tahojen puuttumista kampanjointiin Yhdysvaltojen vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Facebookin näkökanta on kuitenkin poikennut Twitteristä: toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on toistuvasti vastustanut Trumpin puheiden rajoittamista.

Zuckerbergin mielestä paras tapa panna poliitikot kantamaan vastuuta on äänestäminen, joten äänestäjien on voitava luottaa tekevän itse omat johtopäätöksensä.

Näissä vaaleissa Facebook kiristi sääntöjään ja muun muassa kielsi esimerkiksi viime hetken poliittisen mainonnan sekä äänestämiseen liittyvien valheiden levittämisen.

