Yleistyvätkö ”kahden jenkin” ottelut? Vilppaan voitto ratkesi jo Koiviston pelaamiseen ja Armstrongin pelaamattomuuteen

Salon Vilppaan 105–72-kotivoittoon Kouvolan Kouvoista päättynyt ottelu oli sellainen, joka saattaa miesten korisliigakauden mittaan yleistyä. Siis kamppailu, jossa vähintään toinen joukkue on matkassa vajaalla ulkomaalaispelaajien ryhmällä.

Ennen ottelua pelikunnon osalta epävarmojen miesten osalta Vilppaan Mikko Koivisto pelasi ja Kouvojen Jacoby Armstrong ei. Se tiesi väistämättömästi Vilppaan marssimista kahdella yhdysvaltalaisella pelanneelta vastustajaltaan karkuun jo ennen pitkää puoliaikataukoa.

Kouvoille ottelu oli jo kuudes, jossa sillä oli mukana korkeintaan kolme ulkomaalaista. Kaikki muut joukkueet jatkavat tässä vaiheessa neljän kera, mutta huolestuneita talousviestejä on kantautunut useammalta liigapaikkakunnalta.

Korisliigasta ei tällä kaudella pelillisesti pudota. Keskiviikkona klassisen jumbofinaalin pelanneet Korihait ja Ura Basket ovat jo nyt varsin kaukana ylemmästä loppusarjasta ja pudotuspelipaikastakin. Houkutus palkkakulujen keventämiseen saattaa olla jossain vaiheessa melkoisen kova.

– En ehkä ole oikea henkilö tähän vastaamaan, totesi Kouvojen päävalmentaja Tuomas Oja kysyttäessä mahdollisista lisäpelaajista.

Seuran puheenjohtaja Sami Laaksonen muotoili Triplatupla-podcastissa asian seuraavasti:

– Saattaa olla, että tämä vuosi menee vähän pienemmällä liekillä. Ehkä tingitään menestysaspektista, eikä välttämättä olla ihan kärkipään jengejä tällä kaudella miehissä eikä naisissa.

Ei ole syytä ottaa liiaksi asioita pois Vilppaan 105 tehdystä pisteestä. Koiviston pelaaminen oli osa ottelun ratkaisua: virkaa tehnyt pelintekijä näytti peliälyään tarjoilemalla kolme koriin johtanutta syöttöä alle kahdessa ja puolessa minuutissa. Kohteena oli muun muassa Saiquan Jamison.

Siinä tapahtumakulkua, joka ei ollut kauden alkaessa ihan odotetuin mahdollinen skenaario. Eikä toki pysyvä ratkaisu pelinteon haasteisiin. Toisaalta Perttu Blomgren päätyi ikään kuin vaivihkaa noin 20 peliminuutissa seitsemän syötön saldoon eli ylivoimaiseen korisliigaennätykseensä.

Pian Koivisto–Jamison-duon jälkeen oli Ladarien Griffinin vuoro. Kun laskee yhteen Pyrintö-ottelun lopun sekä Karhubasket- ja BC Nokia -pelit, oli Griffin tehnyt yli 62 peliminuutissaan yhteensä viisi pistettä. Kouvoja vastaan hän viimeisteli niitä kahdessa minuutissa ja seitsemässä sekunnissa seitsemän. Samaan kentällä olemisen toviin mahtui lisäksi yksi pallonriisto ja yksi heitontorjunta.

Nämä tapahtumat johtivat jaksoon, jossa Vilppaan johtolukemat muuttuivat 32–27:stä 52–29:een. Toisella puoliajalla mielenkiinto kohdistui lähinnä ottelun kannalta epäolennaisiin asioihin.

– Niin. Paikallislehdessähän aika lailla suolattiin, että Griffin on aivan onneton pelaaja. Kiva nähdä, että hän nousi sieltä aikamoisesta suosta tänään. Toivottavasti se taso pysyy eikä heittele liikaa. Griffin ajattelee vähän liikaa sitä, mitä pitäisi tehdä, totesi Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Jätetään uudet suolaukset luonnollisesti tässä kohdassa tekemättä. Kuuden onnistuneen donkin iltapuhteen jälkeen mies tuo todennäköisesti joitain Ruutu-katsojia lisää, kun Salohallissa ollut suuruusluokaltaan olosuhteisiin nähden kelvollinen yleisöjoukko menee syynäämään kohokohdat uudestaan. Samalla muistaen, että vastassa oli Ilmari Toikkanen ja laitahyökkääjiä/-puolustajia.

Pakki ei puutu

Vaikka Vilppaan voitto–tappiosaldo on kauden tässä vaiheessa edelleen heikoin viiteen vuoteen, mahtuu syksyyn joitain positiivisia puolia. Joukkue on Korisliigan puolustustilastossa toisella sijalla. Tämä saldo on tehty Jahaad Proctorista ja Tyler Cheesestä huolimatta, ei heidän ansiostaan.

– Ensimmäisen kolmen pelin jälkeiseen puolustamisessa tapahtuneeseen muutokseen olen tyytyväinen. Vielä on asioita, mitä pitää kehittää ja ennen kaikkea selventää. Meillä on paljon pelaajia, jotka tarvitsevat puolustamiseen hyvin tarkat ohjeet. Siellä on kuitenkin hyviä juttuja, luonnehtii Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

Vilpas on myös ottanut toiseksi eniten tarjolla olleista levypalloista. Samalla on hyvä muistaa valhe, emävalhe, tilasto -mantra. Salolaisjoukkue on jakanut Kobrien jälkeen eniten koriin johtaneita syöttöjä, mikä ei ole ensimmäinen mielikuva paikoin pitkiksi ajoiksi miltei pysähtyvistä hyökkäyksistä.

MIESTEN KORISLIIGA

Vilpas–Kouvot 105–72 (22–20, 30–9, 27–22, 26–21)

Vilppaan pisteet/levypallot: Myles Stephens 19/4, Ladarien Griffin 18/5, Aatu Kivimäki 14/2, Elias Eerikinharju 13/2, Saiquan Jamison 11/6, Jeremiah Wood 9/7/5 syöttöä, Mikko Koivisto 9/0/5 syöttöä, Perttu Blomgren 6/1/7 syöttöä, Juho Nenonen 6/0, Tuukka Juntunen 0/4.

Kouvot: Antonio Ballard 20/10, Tuomas Hirvonen 17/2/6 syöttöä, Moses Greenwood 10/3, Severi Kaukiainen 10/2, Vili Nyman 8/3, Oscar Storgård 5/0, Ilmari Toikkanen 2/2, Teemu Knihtinen 0/2.

Levypallot: 36–25

Korisyötöt: 28–13

Menetykset: 10–14

Heittoprosentit:

1 p: 75–82

2 p: 68–42

3 p: 48–42

Erotuomarit: Miltiadis Ioannidis, Pekka Saros, Juha-Matti Kaminen.

Yleisöä: 624.

OHO!

Kaikki kolme ensimmäistä neljännestä alkoivat samalla tavalla: Jeremiah Wood syötti Elias Eerikinharjulle yhteensä seitsemän pistettä Vilppaan ensimmäisistä hyökkäyksistä.

Vilppaan seuraava ottelu: lauantaina 21. marraskuuta Ura Basket–Vilpas Kupittaan palloiluhallilla.