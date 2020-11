Yökerho- ja ravintolatartunnat saatiin Varsinais-Suomessa kuriin – korona leviää nyt perheissä ja kouluissa

Salossa on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina.

Salossa on nyt todennettu kaikkiaan 119 koronatapausta.

Tartuntojen määrän kasvu on ollut Salossa marraskuun alussa vähäisempää kuin lokakuun lopussa.

Koko maakunnan tasolla tilanne on kuitenkin toinen, ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina olevansa huolissaan epidemian kiihtymisestä.

Sairaanhoitopiirin mukaan virus leviää tällä hetkellä etenkin perhe- ja lähipiirissä. Lisäksi tartuntoja ja altistumisia on ollut paljon Turun kouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

– Koronavirus leviää alueellamme hyvin huolestuttavaa vauhtia. Viimeistään nyt meidän kaikkien on osaltamme muistettava vastuullinen toiminta arjessa, jotta saamme estettyä tartuntoja. Haluamme varmasti viettää vuodenvaihteen lomat mahdollisimman normaaliin tapaan. Siksi nyt on aika noudattaa turvallisia etäisyyksiä ja pysytellä pienistäkin oireista kotona sekä hakeutua tarvittaessa koronatestiin, alueellisen koronapandemiatyöryhmän puheenjohtaja Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomi on edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy leviämisvaihetta.

Todetuista koronatapauksista pystytään maakunnan alueella selvittämään yli 70 prosenttia.

Koronatilanne on eri kunnissa hyvin erilainen. Suurimmissa kaupungeissa tapauksia on selvästi enemmän kuin pienissä kunnissa.

Koronapandemiaryhmä kannustaa kuntia tekemään päätöksiä maskien käytöstä kunnan epidemiologisen tilanteen mukaisesti.

Tartuntojen määrän kasvaessa myös sairaalahoidon tarve on kasvanut. Tyksin sairaaloissa on tällä hetkellä hoidossa yhdeksän koronapotilasta.

Koronan ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa 62,9. Ilmaantuvuus kertoo tartuntojen määrän 100 000 asukasta kohden. Edellisellä kahden viikon tarkastelujaksolla luku oli 34,5.

– Oppilaitoksiin liittyvät tartunnat ovat olleet kasvussa viimeisten kahden viikon aikana. Yökerhoista ja ravintoloista lähtöisin olevia tartuntoja ei ole ilmennyt enää juurikaan. Ulkomaanmatkan jälkeisiä koronatartuntoja todetaan edelleen, sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.

Koko maassa raportoitiin tiistaina 220 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan Suomessa on nyt todennettu THL:n mukaan 18 107 koronatartuntaa.