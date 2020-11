Yökerhot säpissä

Korona on laittanut tapahtuma-alan polvilleen, kun suurten ihmisjoukkojen tapaamisia on jouduttu rajoittamaan. Erityisesti musiikkialan väki on ollut kuukausia ilman töitä.

Musiikkialaan tiiviisti liittyvät yökerhot ovat olleet niin ikään epidemian suurimpia kärsijöitä, sillä niiden tiloissa ollaan usein tiiviisti sekä baaritiskeillä että tanssilattialla.

Moni yökerho on ollut jo pidempään suljettuna, mutta osa on jatkanut toimintaansa koronasta huolimatta loppukesän ja alkusyksyn aikana. Syksyn myötä kiihtymään lähtenyt epidemia on nyt sulkenut yökerhoja laajalla rintamalla.

Ravintoloiden aukioloaikoja rajoitettiin 10. lokakuuta alueilla, joilla epidemia on kiihtymisvaarassa. Näillä alueilla ravintolat joutuvat sulkemaan ovensa kello 23. Alkoholijuomien anniskelu loppuu jo kello 22.

Aukioloaikojen rajoittamisen myötä yökerhot laittoivat ovet säppiin myös Salon seudulla. Salossa toimiva Bar Pena & The Disco ja Somerolla sijaitseva Hämeenportti ovat toistaiseksi kiinni.

Yökerhoille aukioloaikojen rajoittaminen oli ratkaiseva niitti. Normaalisti aamuyöhön saakka avoinna olevissa ravintoloissa olisi tulos tehtävä nyt iltakymmeneltä tulevaan valomerkkiin mennessä.

Koronan aikaiset aukiolorajoitukset ovat synnyttäneet viime kuukausina pohdintaa siitä, voisiko ravintolakansa vaeltaa viettämään iltaa nykyistä aiemmin. Nykyrytmissä ravintolat täyttyvät vasta puolen yön jälkeen, eli samaan aikaan kun 1980-luvulla tuli valomerkki.

Aika näyttää, muuttaako korona toimintatapoja. On kuitenkin helppo yhtyä alan yrittäjien näkemykseen siitä, että anniskelun loppuminen kello 22 ei tuo yrittäjälle leipää.

Pienemmät muutokset eivät ole kuitenkaan poissuljettuja, sillä korona vaatii nyt ihmisiä oppimaan uusia tapoja monella rintamalla. Jo ennen koronaa muun muassa livemusiikin ystävät ovat toivoneet yökerhojen bändeille nykyistä aikaisempia esiintymisaikoja.