250 kilometrin työmatka vaihtui kotipihan kioskiin – Perniöön aukesi hampurilaisyritys

Päivän viimeiset hampurilaiset lähtevät asiakkaan matkaan, ja pienen hampurilaiskioskin luukku sulkeutuu. Stella Pekkermannilla ja Lauri Tarumilla on edessään keittiön siivous ja seuraavan työpäivän valmistelu.

He avasivat kaksi viikkoa sitten hampurilaispaikan Perniöntien varteen entiselle Yliskylän levähdyspaikalle. Uusi yritys on lähestulkoon keskellä ei mitään, mutta se on silti löydetty yllättävän hyvin.

– Hulluimpina päivinä taukoa ei ole ollut lainkaan, mutta myös hiljaisempia päiviä on ollut, Pekkermann kertoo.

Yritysidea syntyi monen asian summana. Pekkermannilla oli oma kauneushoitola äitinsä kanssa Espoossa, mutta korona-aika vähensi asiakkaita. Tarum työskenteli Helsingissä rakennusalalla, jolla riitti töitä, mutta matka oli pitkä

– Matka Helsinkiin ja takaisin, 250 kilometriä joka päivä, oli liikaa. Kävimme kotona nukkumassa kuusi tuntia, Tarum sanoo.

Molemmat ovat kotoisin Virosta, mutta ovat olleet vuosia Suomessa töissä.

– Kavereilla on Virossa burgeripaikka, millä menee tosi hyvin. Uskon, että take away myy, isoa ravintolaa en olisi tähän aikaan perustanut, Pekkermann toteaa.

Vierasmökistä hampurilaiskioskiksi itse muunnettu rakennus sijaitsee samalla tontilla heidän kotinsa kanssa.

– Yrityksen tiloista ei tarvitse maksaa vuokraa ja työmatkaa ei ole, he iloitsevat.

Uuden yrityksen nimi on Viki & Jack’s. Harva arvaa, että nimen yritykselle ovat antaneet perheen mäyräkoirat.

Lyhyt kokemus hampurilaisyrityksestä on opettanut paljon. Stella Pekkermann ja Lauri Tarum kertovat, miten välillä tuotteet ovat loppuneet kesken ja välillä kaupassa on käyty kolme kertaa päivässä. Kiireestä huolimatta yritys tuntuu oikealta ratkaisulta.

– En ole neljän vuoden aikana kauneusalalla tavannut niin ihania ihmisiä kuin nyt. Meidät on otettu hyvin vastaan ja olemme oppineet tuntemaan perniöläisiä.

He kertovat, miten paikalliset tuottajat ovat lähestyneet heitä tuotteillaan. Hampurilaisten välissä on Veljesten kurkkuja ja naudanlihapihvit valmistetaan Kosken kartanon ja Ylivesän luomunaudanlihasta. Myös juustopallot ja vegepihvit ovat itse tehtyjä.

Yllätyksellistä on ollut myös pienen yrityksen vaatima aika.

– Vaikka olen ollut yrittäjänä, en voinut kuvitella, kuinka paljon työtä on työn jälkeen, Pekkermann kuvaa.

Istumapaikkoja kioskiin ei mahdu, mutta kevääksi he suunnittelevat terassin rakentamista. Heiltä on ehditty kysyä myös ravintolan perustamisesta.

– Tehdään nyt ensin terassi, Pekkermann naurahtaa.