28 000 neliömetriä omaa tilaa – LP Viesti oli Kisakallion urheiluopiston ainoa asiakas tällä viikolla

Palloilusarjat ovat joutuneet tällä viikolla lähes viime kevään kaltaisen myllerryksen kohteeksi. Epätietoisuuden kasvaessa LP Viesti on pystynyt keskittymään niin hyvin olennaiseen kun se on ylipäätään mahdollista.

Joukkue leireili maanantaista torstaihin Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla. Vaikka Lohja kuuluu Uuteenmaahan, jonne matkustamista on suositeltu välttämään, tässä tapauksessa joukkueen olosuhteet olivat taatusti turvallisemmat kuin ne olisivat Salossa koskaan olleet.

LP Viesti oli nimittäin käytännössä koko urheiluopiston ainoa asiakas, kun tapahtumia on siirretty ja lajiliitot sekä muut seurat olivat keskeyttäneet toimintansa loppuvuodeksi.

– LP Viestin käytössä oli kaikki 28 000 kerrosneliömetriä. Eli ihan makeat oltavat, Kisakallion urheiluopiston toimitusjohtaja Petri Tarkkanen kertoi.

Ruhtinaalisesta tilasta huolimatta LP Viestille oli rakennettu ”kuplamaiset” olosuhteet. Ruokailu oli porrastettu, huoneissa sai olla maksimissaan kaksi henkilöä, harjoitustilat desinfioitiin treenin jälkeen, aulassa oleskelua pyrittiin välttämään ja niin edelleen.

– Aika pitkälti olemme olleet treenaamassa tai omissa huoneissamme, torstain lounasta odottanut LP Viestin päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

– Kovaa ollaan treenattu ilman häiriötekijöitä. Tankkauskin on kunnossa, täällä on niin hyvää ruokaa, LP Viestin kapteeni Noora Kosonen nauroi.

Alun perin leirin piti olla valmistaumista kahden liigaottelun viikkoon. Nyt viikko typistyi yhden ottelun mittaiseksi ja siinä ainoassakin ottelussa vierasjoukkue vaihtui JymyVolleysta liiton akatemiajoukkue Kuortaneeseen. Ottelu pelataan perjantaina Salohallissa ilman yleisöä. Lauantaina Kuortane kohtaa Salohallissa LP Viesti Akatemian 1-sarjan ottelussa.

Kuortane-ottelun jälkeen LP Viestillä on yli kolmen viikon ottelutauko – vähintään. Epävarmuus kauden jatkosta elää yhä vahvana.

– Olemme jutelleet joukkueen kanssa asiasta viikottain. Tiedostimme sen, että tämä (tauko) olisi voinut tulla marraskuussakin. Emme voi kuin treenata hyvin, Lemminkäinen pohti.

– Harmittaahan tämä, mutta joukkueessa on ollut silti hyvä fiilis, Kosonen kertoo.

Joukkueen kapteenina Kosonen toimii linkkinä pelaajiston ja valmennuksen välillä. Poikkeusaikana rutiinit eivät ole juurikaan muuttuneet.

– Mie oon aina pitänyt kovaa ääntä, varsinkin treeneissä.

LP Viestin seuraava liigaottelu perjantain jälkeen on alustavasti 27. joulukuuta Salohallissa sarjakärki LP Kangasalaa vastaan. Jos ottelu pelataan ajallaan, se tarkoittaa sitä, että LP Viestillä on ”joululomaa” vain jouluaatonaatto ja jouluaatto. Joukkue palaa jo treeneihin jo joulupäivänä.

Varsinainen tauko alkaakin vasta Kangasala-ottelun jälkeen ja jatkuu pitkälle tammikuulle.

Naisten Mestaruusliigan tilanne on siinä mielessä hyvä, että vaikka ottelusiirtoja on tullut paljon, runkosarjaa on pelattu jo yli puolet. Lisätilaa kalenteriin tuli, kun naisten EM-karsinta siirtyi tammikuulta hamaan tulevaisuuteen.

Esimerkiksi ensi sunnuntailta peruttu Puijo-vierasottelu on jo suunniteltu siirrettäväksi osaksi LP Viestin helmikuun pitkää vieraskiertuetta, johon kuuluvat myös ottelut Kuusamossa ja Rovaniemellä.

Mikäli kautta pystytään jatkamaan normaalisti, viikonloppuna alkavalla ekstratauolla ei ole juurikaan vaikutuksia LP Viestin taloudelliseen tilanteeseen.

Siksi seurassa ei ole vielä edes mietitty esimerkiksi ulkomaalaispelaajien lomauttamista tai muita leikkauksia. Mutta jos pelit eivät jatku tammikuussakaan, seuran tilanne alkaa olla jo kriittinen.

– Sitten tulee olemaan tiukkaa, Lemminkäinen myönsi.

Ottelutauko tuli siinäkin mielessä harmilliseen saumaan, että kaksi edellistä kotiottelua olivat Lemminkäisen mukaan taloudellisesti kauden parhaat, vaikka vastassa oli ”vain” keskikastin OrPo ja häntäpään Vampula.

Mestaruusliigaa LP Viesti–Kuortane Salohallissa perjantaina kello 18.30. Otteluun on yleisöltä pääsy kielletty.

Vaikka Kisakallio tyhjeni, Tarkkanen ei synkistele

LP Viestin pitkäaikainen yhteistyökumppani Kisakallion Urheiluopisto tyhjeni asiakkaista, kun Uudenmaan koronarajoituksia tiukennettiin ensimmäisenä.

Kisakallion pääasiakkaat, kuten Koripalloliitto, on siirtänyt tapahtumiaan alkuvuoteen ja kevääseen. Myös Kisakallion ammattillinen opetus on siirtynyt etäopetukseen.

– Me emme siis ole suljettuna, vaan toimimme annettujen suositusten mukaisesti terveysturvallisuus edellä, Kisakallion toimitusjohtaja Petri Tarkkanen kertoi.

Salossa asuva Tarkkanen ei kuitenkaan lähde suuresti synkistelemään.

– Olen luottavaisin mielin. Eihän kysyntä ja tarve leiritykselle ole mihinkään tässä välissä kadonnut, hän muistuttaa.

Tarkkasen luotsaaman Kisakallion kalenterissa on vuodelle 2021 lukuisia kansainvälisiä kilpailuja ja tapahtumia. Suurimpana kaikista ilma-aseammunnan EM-kisat, joiden on tarkoitus alkaa helmikuun lopussa. Kisassa on jaossa myös olympiapaikkoja Tokioon.

Mikäli EM-kisat järjestetään, on niitä varten rakennettava koronakupla.

– Testaus ja kaikki muut järjestelyt on rakennettava todella huolellisesti. Pitää katsoa, että miten se toimi esimerkiksi Rukalla, Tarkkanen viittaa viime viikon hiihdon maailmancupin avaukseen.