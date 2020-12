Tiistain Top Ten, osio 100/100: 60-vuotiaan Salon kaupungin keskeiset urheilun tunnusluvut

Salon Pormestarinkadulla on näkynyt jo yli 22 vuotta se, miten suuri merkitys yksittäisellä oikealla päätöksellä sekä laadukkaalla suunnittelulla ja toteutuksella voi olla. Nykyrahassa noin kymmenen miljoonaa euroa maksanut Salohalli on maksanut itsensä takaisin monet ja taas niin monet kerrat.

Kun yksittäiset käyttäjät ilmaisevat huolensa kattovuodosta ja seiväshyppypatjan ruokottomuudesta, tajuaa taas kerran sen olennaisimman asian. Sen, kuinka vähän negatiivista palautetta hallista on pian neljännesvuosisadan aikana tullut.

LP Viestin lentopallon ja varsinkin Vilppaan koripallon kaltaiset ilmiöt eivät olisi olleet mahdollisia ilman Salohallia. Ainakin niiden toteuttaminen olisi ollut valtavasti hankalampaa. Vilppaan olisi pitänyt viedä otteluitaan 69 kilometrin päähän Turkuhalliin, jonne harva turkulainen olisi vaivautunut paikalle.

Eikä pidä unohtaa urheilun ulkopuolista elämää. Esimerkiksi messut ovat voineet Salossa hyvin paljolti tämän rakennuksen myötä. Laajat tilat tarjosivat mahdollisuuden myös sinänsä ikäviin tapahtumiin, kuten Nokian matkapuhelintehtaan väen kokoontumisen helmikuussa 2012. Kutsu koski tuhattakuuttasataa henkilöä.

Salohallia on voinut perustellusti kutsua Suomen parhaaksi palloiluhalliksi jo yli 20 vuoden ajan. Hinta-laatusuhteeltaan se päihittää Turun Kupittaan nuoremman version. Aika näyttää, nouseeko Joensuusta ja/tai Kauhajoelta ohittajaa Pormestarinkadun pyhätölle.

Vuonna 1973 nähtiin salolaisjalkapalloilussa poikkeuksellisia lukuja. Vilppaan otteluita III divisioonassa eli neljänneksi korkeimmalla tasolla seurasi parhaimmillaan yli tuhat katsojaa, ja yleisökeskiarvo oli noin 700. Merkittävimmät syyt tähän olivat kaksi paikallista helmeä, Aulis Laine ja Jyrki Nieminen.

Vuonna 1976 yleisömäärä oli noin sata kertaa suurempi. Englannin Wembleyn stadionille oli saapunut 92 000 ihmistä katsomaan EM-karsintaottelua Suomea vastaan.

Suomen maalin – maan jalkapallohistorian ensimmäisen Wembleyllä – teki Nieminen. Boheemi pelaaja nähtiin 46 A-maaottelussa, joissa kertyi yhdeksän maalia.

Vilppaassa Nieminen pelasi aina 25-vuotiaaksi asti ennen SM-sarjan läpimurtoaan. Ajat olivat nykyhetkeen verrattuna niin erilaiset, että näinkin kovatasoisen pelaajan tie vei ”vain” Ruotsiin. Siellä vierähtivät pelivuodet 1978–1984.

Peliuran jälkeen Nieminen oli myös merkittävä valmentaja. Hän oli päävalmentaja Helsingin Jalkapalloklubissa 1991 sekä naisten maajoukkueessa 1989–1992. Lisäksi hän työskenteli Jyrki Heliskosken apuna useita vuosia miesten alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa.

– Aikansa kutakin. En enää valmenna enkä valmenna jatkossakaan. Jalkapallon kanssa en ole enää tekemisissä, mitä nyt seuraan lehdistä ja jonkun verran käyn katsomoissa, totesi Nieminen lokakuussa 2000 Salon Seudun Sanomille.

Nieminen nimettiin Palloliiton Gladiaattorit-kunniakerhoon.

Salon Karjaskylässä tehtiin vuonna 2006 kymmenientuhansien ihmisten koe. Miten muutaman kilometrin päähän kaupungin keskustasta pystytään rakentamaan telttakylä, jonne saapuu suuri määrä kuokkavieraita? Ja miten nämä henkilöt elävät sulassa sovussa koko pitkän päivän ja yön?

Koe onnistui mainiosti. Suunnistuksen Salo-Jukola keräsi silloiset ennätyslukemat, kun miesten Jukolan viestiin lähti 1 337 ja naisten Venlojen viestiin 854 joukkuetta. Kun suorittaa pari kertolaskua, todetaan kilpailijamääräksi noin 13 000. Kisavieraat ja valtava talkoolaismäärä siihen lisättynä kävijämäärä nousi yli 30 000:een.

Helteisen päivän analyysi oli poliisien taholta se, että pienintäkään turvallisuusuhkaa tai järjestyshäiriötä ei noin vuorokauden mittaiseen tapahtumaan sisältynyt.

Salon vuoden jälkeen kaikki ennätykset ovat menneet täysin uusiksi. Ensin ne murskattiin Paimiossa 2015, ja viime vuonna Kangasalla mentiin taas uusiin sfääreihin. Siellä Jukola-seitsikoita starttasi 1 950 ja Venla-kvartetteja 1 692. Erityisesti naisten osuus on siis kasvanut hurjasti, kun luku oli Kangasalla lähes tuplasti suurempi kuin Salossa.

Jää nähtäväksi, miten maailmankuulu COVID-19 vaikuttaa näiden lukujen kehittymiseen. Tänä vuonna ei koettu suunnistuksen merkeissä Rovaniemen yötöntä yötä, jota tavoitellaan ensi kesänä. Suunnistusväki epäilemättä suorastaan palaa halusta päästä napapiirille, jos koronavirus sen suinkin suo.

”On meillä Okko, Neponen ja Ile Kallio, oi Vilpas on niin ihana!”Vilpas Ultras aloitti Salohallin tunnelmaan lämmittämisen loppuvuodesta 2015. Sen jälkeen on eletty viisi vuotta Vilpas-huumaa – tosin koronavirus on onnistunut eliminoimaan senkin tilanteen edellisen yhdeksän kuukauden ajan.Seuran suosio oli suurimmillaan miesten korisliigakaudella 2017–2018. Kyseisen, toiseen peräkkäiseen hopeamitaliin päättyneen kauden runkosarjan yleisökeskiarvo 1 678 on suomalaisessa koripallossa – ja jääkiekkoa lukuun ottamatta muissakin sisäpalloiluissa – täysin ainutlaatuinen.Osaltaan tällaiset luvut selittyivätja parantuneella menestyksellä, mutta vain osittain. Niin sanotuiksi gloryhuntereiksi eli vain hyvinä hetkinä katsomoissa oleviksi ei salolaisia ole syytä väittää.

Lukeutuihan Vilpas Korisliigan katsojakuninkaisiin jo silloin, kun mestaruuden sijaan pelattiin sarjapaikan säilyttämisestä. Myös liiganousuun päättyneellä toistaiseksi viimeisellä I divisioonakaudella yleisökeskiarvo oli sarjan suurin.

Salohallissa on kaikkiaan 1 612 kiinteää katsomopaikkaa. Vilppaan otteluissa on ollut yleisöä yli tuon kyseisen määrän peräti 51 kertaa viimeisen viiden vuoden sisällä.

Taas palaamme Salohallin tärkeyteen.