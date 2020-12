Aatonaatolle on luvassa kelivaroituksia – joulunviettoon ajelijan kannattaa katsella sääkarttoja

Monet jättävät tänä jouluna auton parkkiin ja pysyvät kotioloissa välttääkseen mahdolliset korona-altistukset. Jos liikenteeseen on kuitenkin syytä lähteä, erityisesti aatonaattona keskiviikkona autoilijoiden kannattaa vilkaista kelikarttoja matkaa suunnitellessaan.

– Nyt keskiviikolle on laitettu ennakoivasti kelivaroituksia laajalle alueelle. Tilanne kuitenkin vielä elää, eli lähempänä saadaan tarkempaa tietoa, sanoo päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen Ilmatieteen laitokselta.

Sadealue saapuu Suomeen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Keskiviikkoaamuna etenkin maan etelä- ja keskiosissa näyttää tämän hetken ennusteen mukaan tulevan lumisateita. Sateet voivat nousta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun korkeudelle asti.

Vaikka sade tulee laajalti lumena, rannikkoalueille Tuovinen ennustaa vettä. Uudenmaa on muutosvyöhykkeellä.

– Uudellamaalla voi siis tulla vähän sitä sun tätä. Pääkaupunkiseudulla lämpötila on keskiviikkona selkeästi plussan puolella. Jos lunta on, se on likaista sohjoa.

Pohjoiseen luvassa jouluista tunnelmaa

Koska sadealue etenee maan yli päivän mittaan, ajokeli vaihtelee alueittain. Pohjoisessa saa keskiviikkoaamuna ajella poutasäässä, kun taas puolenpäivän jälkeen sää on näillä näkymin poutaantunut Länsi-Suomessa.

Viimeisimpänä sadealue saavuttaa idän ja pohjoisen, jossa sateet jatkuvat heikentyneinä vielä jouluaattonakin. Aatto on siis pohjoisessa pakkaspäivä ja lunta tulee hiljalleen.

– Se voi olla ihan tunnelmallista. Pikkupakkasta, vähän lumisadetta ja kun edellispäivänä tuli lunta, maassa on tuore lumi, Tuovinen kuvailee.

Tuore lumi paikkaa myös viime päivinä sulaneita lumia. Tuovisen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa lumi on sulanut 5-10 senttiä lauhan ja kostean sään vuoksi.

Harmauteen kyllästyneille saattaa olla luvassa helpotusta, sillä jouluaatoksi sää on kuivumassa etelässäkin nollan tuntumaan. Pilvetöntä taivasta Tuovinen ei lupaa, mutta pilvipeite voi paikoin rakoilla Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Anne Salomäki

STT

Kuvat: