Alkoholia juovista opettajista kertova tanskalaiselokuva voitti parhaan eurooppalaisen elokuvan palkinnon

Tanskalaiselokuva Another Round voitti lauantaina parhaan eurooppalaisen elokuvan palkinnon. Euroopan elokuva-akatemian palkinnot jaettiin virtuaalisessa tapahtumassa koronapandemian vuoksi.

Voittajaelokuvan tanskankielinen nimi on Druk. Se kertoo leipääntyneiden opettajien muodostamasta ystäväjoukosta. Ryhmä päättää turvautua päivittäiseen alkoholinkäyttöön kuvitellen sen parantavan elämänlaatuaan.

Another Round sai palkinnot myös parhaasta ohjauksesta (Thomas Vinterberg) ja käsikirjoituksesta (Vinterberg ja Tobias Lindholm). Lisäksi siinä näyttelevä Mads Mikkelsen palkittiin parhaasta miespääosasta.

Parhaan naispääosan palkinnon sai saksalainen näyttelijä Paula Beer elokuvasta Undine.

Suomella ehdokas komedioiden sarjassa

Eurooppalaisen komediaelokuvan palkinto jaettiin jo perjantaina. Sen sai ranskalainen Un Triomphe (The Big Hit). Elokuvan on ohjannut Emmanuel Courcol.

Suomea komedioiden sarjassa edusti Pamela Tolan ohjaama Teräsleidit, jonka pääosissa ovat Seela Sella, Leena Uotila ja Saara Pakkasvirta. Filmi on kolmen sisaruksen road movie.

European Film Awards -palkinnot jaettiin nyt 33. kerran. Euroopan Oscareiksi tai Jusseiksi kutsuttujen palkintojen takana on Euroopan elokuva-akatemia, jolla on yli 3 800 jäsentä.

