Altian ja Arcuksen yhdistyminen joutuu myös Norjassa tarkempaan syyniin

Norjan kilpailuviranomainen NCA siirtää Altian ja Arcuksen yhdistymisen toisen vaiheen käsittelyyn. NCA voi tarkastuksensa jälkeen hyväksyä yhdistymisen sellaisenaan, määrätä sille ehtoja tai kieltää sen.

Alkoholijuomayhtiöiden yhdistymishanke siirrettiin viime viikolla jatkokäsittelyyn myös Ruotsin kilpailuviranomaisen tarkastuksessa.

Altian mukaan yhtiöt odottavat edelleen, että kilpailuviranomaisten hyväksyntä saadaan niin, että yhdistyminen voi tapahtua ensi vuoden alkupuolella. Ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät hankkeen marraskuussa.

Yhdistymisessä Arcuksen varat ja velat on määrä siirtää Altialle, jolloin Arcus purkautuu. Uuden yhtiön nimeksi tulee Anora Group.

Altian omistajien osuudeksi Anorasta on tulossa 53,5 prosenttia. Suomen valtiolle Anorasta on tulossa vajaan 20 prosentin osuus.

Altia tunnetaan muun muassa Koskenkorvan valmistajana, ja yhtiöllä on valikoimassaan lukuisia muita brändejä, kuten Jaloviina, Larsen-konjakki ja Blossa. Arcus on puolestaan maailman suurin akvaviitin tuottaja. Yhdistymisellä tavoitellaan laajempia vientimarkkinoita, muun muassa Saksassa.

