Analyysi: Koronatauko teki todella hyvää Vilppaalle

Korisliigan koronatauko teki Vilppaalle erittäin hyvää.

Vanhojen ja uusien loukkaantumisten sekä takamiesvaihtojen vuoksi joukkue ei yksinkertaisesti saanut riittävästi toistoja syyskaudella, mikä näkyy yleensä etenkin hyökkäyspäässä. Neljän viikon jauhaminen näkyi odotettuakin nopeammin, sillä KTP-ottelun avauspuoliaika oli ehkä Vilppaan kauden paras.

Vilpas iski pallorosvo Perttu Blomgrenin johdolla kiinni KTP:n keskimääräistä heikompiin pallonkäsittelijöihin.

Korien alla Jeremiah Wood laittoi 130-kiloisen Joe Burtonin taskuunsa ja piti hänet siellä niin kauan, että Burtonin sisälämpötila oli sopivan ylikypsä. Woodin iltapuhde oli yksi kauden kovimmista kun ottaa huomioon, että se tuli juuri Burtonin ja Manganon KTP:tä vastaan.

Myös Juho Nenonen teki avauspuolikkaalla hyvää työtä vaikeasti puolustettavaa Greg Manganoa vastaan.

Kolmannella neljänneksellä Vilppaan pelikuri petti hetkeksi, ja joukkue ajautui virhevaikeuksiin, mutta palasi raiteilleen nopeasti päätösneljänneksellä.

Päävalmentaja Sami Toiviainen oli tauon aikana ja erityisesti KTP-ottelun alla normaaliakin levollisempi ja luottavaisempi. Syytäkin oli, sillä Toiviaisen pelisuunnitelma toimi käytännössä täydellisesti. Näissä asioissa 598 liigaottelun kokemus näkyy.

Kaiken muun hyvän päälle Deondre Parksin debyytti oli lupaava. Vuoden pelitauolta tullut Parks oli alussa yliaggressivinen, mutta rytmin löydettyään hän pystyi tekemään sitä, mitä hänen edeltäjänsä (Tyler Cheese ja Jahaad Proctor) eivät pystyneet: voittamaan oman miehensä kaarella ja ajamalla kovaa kohti korirengasta.

Syyskauden murheenkryyni Ladarien Griffin ei vieläkään säkenöinyt, mutta suurin arkuus ja passiivisuus olivat poissa. Griffin otti nyt vapaan kolmosen kun sen paikka tuli, eikä jäänyt seisomaan kaarelle pallo kainalossa. Seuraava steppi on se, että Griffin upottaa näistä paikoista joka kolmannen heiton (eilen 1/4) ja viimeinen askel, että vastustajat joutuvat ottamaan jopa heiton pois.

Mikä tärkeintä, Vilppaan alkukauden toisen pääoption, Mikko Koiviston, ei tarvinnut eilen ottaa joukkuettaan missään vaiheessa reppuselkään. Koivisto juoksutti puolustajiaan pitkin kaarta ja loi tilaa muille, mutta sankariheittoihin ei ollut eilen tarvetta.

On silti muistutettava Koiviston vuodesta 2020. Teemu Rannikon loukkaannuttua 5. tammikuuta Koivisto on pelannut korisliigauransa tehokkainta koripalloa.

Rannikon poissa ollessa Koivisto on pelannut 13,1 pisteen keskiarvolla, ja hänen kolmosprosenttinsa on hurja 51. Tämä siis tilanteessa, jossa hänet on merkitty vastustajan scouttivihkoon entistäkin paksummalla tussilla ja vastustajan nuorukaiset jahtaavat häntä kuin kömpelö ahma liukasta jänistä.

Rannikon loukkaantumisesta tulee siis tiistaina kuluneeksi tasan vuosi. On selvää, ettei hän voi enää päästä samalla tasolle kuin ennen loukkaantumista.

Mutta miettikääpä millainen ase vaihtopenkiltä aloittava, noin 15–20 minuuttia illassa pelaava Teemu Rannikko olisi…