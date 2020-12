Analyytikko kuvailee Tikkurilan myyntiä Yhdysvaltoihin unelma-avioliitoksi – Suomen-tehtaan tulevaisuus on kuitenkin arvoitus

Analyytikko kuvailee PPG Industriesin ja maaliyhtiö Tikkurilan mahdollista yhdistymistä unelma-avioliitoksi. Tikkurilan Suomen-tuotannon tulevaisuutta on kuitenkin vaikea arvioida, koska yhtiö itsekin on ollut siitä vähäsanainen.

Yhdysvaltalainen PPG aikoo ostaa Tikkurilan. Se kertoi tänään tehneensä käteisostotarjouksen kaikista Tikkurilan osakkeista. Tikkurilaa seuraava analyytikko Petri Kajaani Inderesiltä arvioi, että yhtiöt täydentävät toisiaan erinomaisesti maantieteen ja tuotevalikoiman puolesta.

– PPG haluaa vahvoja kuluttajabrändejä sekä aseman Pohjois- ja Itä-Euroopassa, jossa yhtiö ei hirveästi ole läsnä. PPG toimii aika paljon teollisuusmaalien puolella, kun Tikkurila on kuitenkin vahvasti kuluttajamaaliyhtiö.

PPG tarjoaa Tikkurilasta 25 euroa osakkeelta. Yhtiön päätöskurssi Helsingin pörssissä oli eilen noin 15 euroa, eli ostotarjous sisältää noin 66 prosentin preemion. Tikkurilan osake oli iltapäivällä 65 prosentin nousussa Helsingin pörssissä.

Kajaani pitää ostotarjousta Tikkurilan omistajien kannalta erittäin hyvänä. Korkean preemion vuoksi Kajaani nimittää tarjousta aikaiseksi joululahjaksi, johon kannattaa tarttua.

– PPG haluaa selkeästi iskeä kerralla pöytään sellaisen tarjoushinnan, että se ei hirveästi jätä kysymysmerkkejä, Kajaani sanoo.

Kajaani ei usko, että Tikkurila saisi omilla toimilla yhtiön arvon nousemaan tarjotulle tasolle. Yhtiö on hänen mukaansa saanut tehtyä viime vuosina hyvän käänteen kannattavuudessa notkahduksen jälkeen, mutta sen päämarkkinoilla kasvunäkymät ovat vaisuja. Tikkurilasta ovat analyytikon mukaan puuttuneet liikevaihdon kasvu, sen mahdollistavat investoinnit ja yleisesti ”draivi eteenpäin”.

Ostaja maailman suurimpia

PPG on yksi maailman suurimpia pinnoitevalmistajia. Sen liikevaihto viime vuonna oli yli 15 miljardia dollaria (12 miljardia euroa). Viime vuonna Tikkurilan liikevaihto oli 564 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo olevansa kauppa- ja rakennusmaalien markkinajohtaja Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltiassa.

Tikkurilan hallituksen jäsen Heikki Westerlund arvioi, että maali- ja pinnoitemarkkinoiden maailmanlaajuinen koko on noin 50 miljardia dollaria.

PPG:llä on noin 47 000 työntekijää 70 eri maassa. Wall Streetillä se kuuluu maan suurimpia pörssiyrityksiä seuraavaan S&P 500 -indeksiin.

– Sijoitamme enemmän tutkimukseen ja tuotekehittelyyn kuin mikään muu alan yhtiö maailmassa, kertoi amerikkalaisjätin toimitusjohtaja Michael McGarry tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa yhtiö on kiinnostunut Tikkurilan vakiintuneesta asemasta useissa Pohjois- ja Itä-Euroopan maissa. PPG:n mukaan ostotarjouksella ei ole välitöntä vaikutusta Tikkurilan liiketoimintaan, työntekijöiden asemaan tai toimipaikkojen sijaintiin.

– PPG:n ja Tikkurilan yhteensopivuus on omaa luokkaansa, McGarry arvioi.

Hän näkee yhdistymisen tarjoavan ristiinmyyntimahdollisuuksia, kehittymismahdollisuuksia työntekijöille sekä tuoteratkaisuja uusille segmenteille ja asiakkaille.

Suurimmat omistajat seisovat kaupan takana

Tikkurilan hallitus suosittelee tarjouksen hyväksymistä. Yhtiön suurin yksittäinen omistaja Oras Invest on sitoutunut tarjouksen hyväksymiseen. Myös vakuutusyhtiöt Varma, Mandatum ja Kaleva ovat sitoutuneet hyväksymään tarjouksen. Yhteensä ne omistavat Tikkurilasta lähes 30 prosenttia.

– Tikkurila voi hyötyä PPG:n pitkäaikaisesta tuotekehitysosaamisesta, raaka-aineiden hankinnan ostovoimasta sekä teollisuustuotteiden vahvasta asemasta, Westerlund sanoo.

Hän uskoo, että PPG:stä tulee hyvä ja vahva omistaja Tikkurilalle. Westerlund pitää PPG:n tarjoamaa hintaa reiluna ja houkuttelevana. Hänen mukaansa Helsingin pörssissä ei ole nähty vastaavan kokoista preemiota kuin kolme tai neljä kertaa viimeisen 10 vuoden aikana.

Suurin omistaja Oras Invest on Paasikiven suvun sijoitusyhtiö, joka on tunnettu pitkäaikaisista sijoituksista valikoituihin harvoihin teollisuusyrityksiin. Oras Investin toimitusjohtaja Annika Paasikivi sanoo tiedotteessa, että PPG:n lähestyttyä konkreettisella ehdotuksella, yhtiö halusi varmistaa, että Tikkurilalle ja sen kaikille osakkeenomistajille löydetään paras mahdollinen ratkaisu.

– Uskomme PPG:n suunnitelmiin kehittää Tikkurilaa entistäkin vahvemmaksi yhtiöksi, ja olemme perusteellisen harkinnan jälkeen päättäneet sitoutua hyväksymään tarjouksen 20,01 prosentin omistustamme vastaavasti, Paasikivi kertoo.

Tikkurila aikoo rakentaa tehtaan myymällä tontteja

Inderesin Kajaani ei usko Tikkurilan katoavan Suomen markkinoilta. Myös McGarry korostaa Tikkurilan brändin merkitystä.

Kysymysmerkki voi kuitenkin olla yhtiön Suomen-tuotannon kohtalo. Kajaani huomauttaa, että Vantaalla sijaitseva tehdas on suhteellisen vanha ja tulossa tiensä päähän noin kymmenen vuoden päästä.

Perjantaina Tikkurila julkisti tietoja Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan tehtaan tulevaisuudesta. Yhtiö arvioi, että nykyiset toiminnot käsittävä maa-alue voitaisiin myydä asteittain vuoteen 2035 mennessä.

Tikkurila odottaa, että maa-alueen myynnistä saatava tulo riittää kattamaan selvästi nykyisen tuotantolaitoksen uudelleensijoittamisen.

Yhtiön mukaan Tikkurilan kaupunginosan keskusta-alue ja asutus ovat laajentuneet vuosien saatossa Tikkurilan tuotantolaitosten välittömään läheisyyteen, eikä nykyinen sijainti ole enää optimaalinen teolliselle toiminnalle.

Tikkurila arvioi, että mahdollisen uuden tuotantolaitoksen suunnittelu- ja rakentamisprosessi on useiden vuosien hanke, minkä ajan valmistus jatkuu nykyisissä yksiköissä.

Ilkka Hemmilä, Antti Autio

STT

