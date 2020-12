AP: Biden lisännyt koronatoimistaan ylistetyn New Yorkin kuvernöörin oikeusministeriehdokkaidensa listalle

Yhdysvaltain seuraava presidentti Joe Biden saattaa harkita koronatoimiensa vuoksi useasti otsikoissa keikkuneen New Yorkin kuvernöörin Andrew Cuomon nimittämistä oikeusministerikseen. Asiasta kertoo uutistoimisto AP valintaprosessia tuntevaan lähteeseen viitaten.

Demokraatit ovat ylistäneet Cuomon koronatoimia osavaltiossa, joka oli keväällä maan pahimpia koronapesäkkeitä. Kuvernööri on ollut myös toistuvasti napit vastakkain väistyvän presidentin Donald Trumpin kanssa.

Yhdysvaltalaislehti New York Times kertoo, että päivää ennen Bidenin vaalivoiton julistamista Cuomo oli sanonut, että aikoo tehdä työnsä kuvernöörinä loppuun. Tuolloin hän oli myös sitä mieltä, ettei haluaisi paikkaa hallinnon sisältä.

AP:n mukaan Cuomon kiinnostusta oikeusministerin pestiä kohtaan on tiedusteltu myös viime aikoina. Tällä viikolla hän kertoi radiohaastattelussa, ettei hänellä ole aikeita lähteä ehdolle presidentiksi tai varapresidentiksi, saati lähteä töihin maan hallintoon.

Hän kuitenkin painotti oikeusministerin tehtävän olevan erittäin kriittinen, varsinkin tällä hetkellä.

Cuomo on toiminut aiemmin myös New Yorkin osavaltion oikeusministerinä. Demokraattipresidentti Bill Clintonin hallinnossa hän toimi Yhdysvaltain asunto- ja kaupunkikehityksen ministerinä.

Cuomo on ollut New Yorkin kuvernöörinä jo vuodesta 2011.

Bloomberg: Cuomolla on vastustajia molemmissa puolueissa

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Cuomo on kuvernöörinä toimiessaan saanut osavaltioon aikaiseksi tasa-arvoisen avioliittolain, 15 dollarin minimipalkan sekä rajoituksia aseiden osalta.

Bloombergin mukaan Cuomolla on kuitenkin vastustajia niin republikaanien kuin demokraattienkin riveissä. Demokraattikriitikoiden mukaan kuvernööri ei ole ollut tarpeeksi edistysmielinen.

Sen sijaan marraskuussa vaalit hävinnyt alabamalaissenaattori Doug Jones voisi todennäköisesti saada Bloombergin mukaan tukea kummastakin leiristä.

AP:n lähteen mukaan ministeriehdokkaiden listalla ovatkin Cuomon lisäksi väistyvä demokraattisenaattori Jones, liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomari Merrick Garland sekä entinen varaoikeusministeri Sally Yates.

Uutistoimiston perjantaina paikallista aikaa kuulema lähde painotti, ettei mitään päätöstä ole vielä tehty eikä ilmoitusta ole heti odotettavissa.

Ehdolla myös hetken Trumpin ministerinä toiminut Yates

Yates oli varaoikeusministerinä maan entisen presidentin Barack Obaman hallinnossa. Tämän lisäksi hän toimi myös lyhyen aikaa vt. oikeusministerinä Trumpin presidenttikaudella, kertoo Washington Post -lehti. Hän sai kuitenkin kenkää, koska ei suostunut puolustamaan Trumpin matkustuskiellon ensimmäistä versiota, jolla Trump halusi muun muassa estää väliaikaisesti seitsemän muslimienemmistöisen maan kansalaisten sekä ympäri maailmaa tulevien pakolaisten pääsyn Yhdysvaltoihin, lehti kertoo.

Garland puolestaan oli vuonna 2016 Obaman ehdokas korvaamaan edesmenneen korkeimman oikeuden tuomarin Antonin Scalian.

Tapaus nousi tänä vuonna jälleen esiin, kun Trump aloitti prosessin Amy Coney Barrettin nimittämiseksi syyskuussa kuolleen korkeimman oikeuden tuomarin Ruth Bader Ginsburgin tilalle.

Demokraatit kritisoivat Barrettin ennätysvauhtia edennyttä nimitystä. Demokraattien mielestä republikaanien toiminta oli tekopyhää, sillä vuonna 2016 vastaavanlainen vaalivuoden nimitys torpattiin Obamalta.

Tuolloin republikaanienemmistöinen senaatti ei suostunut ottamaan edes käsittelyyn Garlandin nimitystä. Republikaanit sanoivat, ettei asiasta pitäisi päättää niin lähellä vaaleja, kun istuvan presidentin virkakausi on päättymässä.

Trump hävisi Bidenille vain viikko Barrettin nimityksen jälkeen järjestetyissä presidentinvaaleissa. Biden astuu virkaan virallisesti tammikuussa. Hän on ilmoittanut ehdokkaansa jo usean tärkeän ministeriön johtoon, mutta tulevan presidentin valinnat vaativat vielä senaatin vahvistuksen.

STT

