Argentiina sallii abortin, senaatti hyväksyi lakiesityksen tuntien käsittelyn jälkeen

Argentiinassa senaatti on hyväksynyt abortin laillistamisen tunteja kestäneen kiivaan keskustelun jälkeen. Päätös syntyi äänin 38-29.

Uuden lain mukaan raskauden keskeytys on sallittu 14. raskausviikolle saakka.

Tähän saakka abortti on ollut sallittu vain, jos äidin henki on vaarassa tai raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta.

Abortin laillistamista on yritetty Argentiinassa aikaisemminkin, vuonna 2018. Tuolloin lakiesitys läpäisi parlamentin alahuoneen, mutta kaatui senaatin äänestyksessä luvuin 38-31.

Mielenosoittajat odottivat tunteja päätöstä

Koronavirusrajoituksista huolimatta tuhannet lakiesityksen kannattajat ja vastustajat olivat kokoontuneet omissa ryhmissään parlamenttirakennuksen ulkopuolelle osoittamaan mieltään ja odottamaan päätöstä.

– Uskon, että jokainen senaattori kantaa sydämessään rakkautta lapsiaan ja lapsenlapsiaan sekä sitä toivoa kohtaan, jota lapset antavat meille, perusteli lakiesitystä vastustanut Karina Muzaquio.

Lakiesityksen kannattajat puolestaan olivat kokoontuneet kylttien alle, joissa vakuutettiin, ettei aborttioikeuden kannattajia tulla enää koskaan painamaan takaisin maan alle.

Paavi Franciscus, joka on argentiinalainen, otti kantaa asiaan Twitterissä.

– Jumalan poika syntyi hylättynä kertoakseen meille, että jokainen hylätty ihminen on Jumalan lapsi, paavi kirjoitti.

Monet tulkitsivat paavin viestin epäsuoraksi kehotukseksi äänestää lakiesitystä vastaan.

Ennen Argentiinan päätöstä abortti on ollut sallittu Latinalaisessa Amerikassa vain Kuubassa, Uruguayssa ja Guyanassa sekä Meksikon pääkaupungissa Mexicossa.

Sen sijaan esimerkiksi Salvadorissa, Hondurasissa ja Nicaraguassa se on täysin kielletty, ja jopa keskenmenosta voi joutua vankilaan.

