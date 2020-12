AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote hyväksyttiin Britanniassa – kiinalaisyhtiön rokote ei yllä samaan tehoon kuin länsimaiset rokotteet

Lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote on hyväksytty käyttöön Britanniassa, kertovat viranomaiset.

AstraZenecan mukaan rokote tehoaa myös Britanniassa todettuun aiempaa helpommin leviävään uuteen virusmuunnokseen.

Rokotetta pidetään erittäin lupaavana myös siksi, että sitä voidaan säilyttää jääkaapissa ja yksi pistos maksaa vain noin kaksi puntaa eli noin 2,20 euroa.

Terveysministeri Matt Hancockin mukaan Britannia aloittaa ensimmäisenä maana rokotteen käytön maanantaina.

– On mahtavaa, että voimme päättää vuoden 2020 tällaiseen toivon pilkahdukseen. Rokote on se tie, jota pitkin pääsemme eroon tästä pandemiasta. Nyt meidän on vain pidettävä päämme kylmänä yhdessä, Hancock runoili Twitterissä.

AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi sunnuntaina, että rokote tarjoaa sataprosenttisen suojan koronaviruksen aiheuttamalle vakavalle taudille.

Sinopharmin rokote jää länsimaisten yhtiöiden tehosta

Kiinalaisen Sinopharm-yhtiön kehittämä koronarokote on osoittautunut yli 79-prosenttisen tehokkaaksi, kertoi yhtiö keskiviikkona. Rokotteen teho ei näin ollen yllä samaa kuin länsimaisten Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan kehittäminen rokotteiden, joiden tehoksi on luvattu 94 ja 95 prosenttia.

Kiinassa on kehitetty jo viisi koronarokotetta, jotka ovat edenneet viimeiseen, kolmanteen testivaiheeseen. Yhtään rokotetta ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty virallisesti käyttöön.

Lisäksi Kiina joutuu tekemään kolmosvaiheen kliiniset testit lähes kokonaan ulkomailla, koska koronatartuntoja on tällä hetkellä Kiinassa niin vähän, ettei rokotteen laaja testaus onnistu.

Länsimaissa on suhtauduttu epäilevästi kiinalaisrokotteisiin, koska niiden testituloksia ei ole päästy riippumattomasti tutkimaan.

STT

