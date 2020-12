Azerbaidzhan kertoi liki 2 800 sotilaan kuolleen Vuoristo-Karabahin sodassa

Azerbaidzhanin mukaan Vuoristo-Karabahin sodassa kuoli liki 2 800 maan sotilasta. Maa ei ole aikaisemmin kertonut tappioistaan.

Puolustusministeriön mukaan satakunta sotilasta on edelleen kateissa.

Vuoristo-Karabahin taistelut kestivät kuusi viikkoa ja päättyivät Venäjän johdolla neuvoteltuun tulitaukoon. Alueelle on tullut liki 2 000 venäläistä rauhanturvaajaa, joiden tehtävänä on valvoa niin sanottua Lachinin käytävää, joka yhdistää Vuoristo-Karabahin pääkaupungin Stepanakertin Armeniaan.

Taistelujen tieltä pakeni kodeistaan noin 90 000 ihmistä, eli 60 prosenttia alueen väestöstä.

Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin on määrä vierailla Azerbaidzhanissa ensi viikon keskiviikkona ja torstaina. Turkki tuki sodassa voimakkaasti Azerbaidzhania.

Erdoganin odotetaan tapaavan ainakin Azerbaidzhanin presidentin Ilham Alijevin.

STT

