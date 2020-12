Barnier: EU:n tehtävä kaikki mahdollinen, jotta kauppaneuvottelut Britannian kanssa onnistuvat

EU:n brexit-pääneuvottelijan Michel Barnierin mukaan EU:n velvollisuus on tehdä kaikki mahdollinen, jotta kauppaneuvottelut Britannian kanssa onnistuvat. Barnier kirjoitti Twitterissä, että lähipäivät ratkaisevat neuvottelujen onnistumisen.

Neuvotteluissa on ollut erittäin suuria erimielisyyksiä kalastuksesta, hallinnosta eli riitojen ratkaisusta ja tasavertaisesta kilpailusta.

Diplomaattilähteen mukaan Barnier oli kertonut aiemmin tänään EU-suurlähettiläille, että neuvotteluissa on saavutettu jotain edistystä. Keskeisissä kiistakysymyksissä on kuitenkin osin merkittäviä eroja osapuolten välillä.

– Näkyvissä voi olla kapea polku kohti sopimusta, jos neuvottelijat voittavat jäljellä olevat esteet lähipäivien aikana, EU-diplomaatti kertoi Barnierin todenneen.

Kauppaneuvottelujen takarajaksi oli aiemmin asetettu eilinen sunnuntai, mutta osapuolet päättivät kuitenkin jatkaa keskusteluja. Siirtymäaika Britannian erolle EU:sta päättyy vuodenvaihteessa.

https://twitter.com/MichelBarnier

STT

